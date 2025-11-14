Publicidad
Luto en el fútbol: fallece el extécnico de la selección chilena, Xabier Azkargorta DEPORTES

Luto en el fútbol: fallece el extécnico de la selección chilena, Xabier Azkargorta

Publicidad
El Mostrador Deportes
Por : El Mostrador Deportes
Ver Más

El fútbol sudamericano despide a Xabier Azkargorta, ex técnico de la selección chilena, quien falleció a los 72 años. El “Bigotón”, recordado por llevar a Bolivia al Mundial de 1994 y por su breve proceso en la Roja, murió tras complicaciones de salud.

El fútbol está de luto. Este viernes se confirmó el fallecimiento del español Xabier Azkargorta a los 72 años.

Su muerte fue anunciada por el club Bolívar, institución donde dejó una huella histórica: “Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano. El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994”, expresó la entidad paceña.

El “Bigotón” dirigió a la selección chilena entre 1995 y 1996, en el inicio del proceso rumbo a Francia 1998. Llegó al país tras la recordada clasificación mundialista con Bolivia, pero su ciclo en la Roja fue breve.

Al mando de 18 partidos —entre amistosos, Clasificatorias y Copa América— registró nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Su participación en la Copa América de 1995 terminó con Chile colista, y su salida se produjo tras el 1-1 frente a Venezuela en junio de 1996, dando paso a la llegada de Nelson Acosta, quien finalmente clasificaría al Mundial.

Azkargorta tuvo una extensa carrera en clubes de América y Europa. En 2010 volvió al fútbol boliviano, donde con Bolívar alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2014. Su última experiencia como entrenador fue en Atlético Palmaflor de Cochabamba en 2020.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad