Luto en el fútbol: fallece el extécnico de la selección chilena, Xabier Azkargorta

El fútbol está de luto. Este viernes se confirmó el fallecimiento del español Xabier Azkargorta a los 72 años.

Su muerte fue anunciada por el club Bolívar, institución donde dejó una huella histórica: “Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano. El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994”, expresó la entidad paceña.

El “Bigotón” dirigió a la selección chilena entre 1995 y 1996, en el inicio del proceso rumbo a Francia 1998. Llegó al país tras la recordada clasificación mundialista con Bolivia, pero su ciclo en la Roja fue breve.

Al mando de 18 partidos —entre amistosos, Clasificatorias y Copa América— registró nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Su participación en la Copa América de 1995 terminó con Chile colista, y su salida se produjo tras el 1-1 frente a Venezuela en junio de 1996, dando paso a la llegada de Nelson Acosta, quien finalmente clasificaría al Mundial.

Azkargorta tuvo una extensa carrera en clubes de América y Europa. En 2010 volvió al fútbol boliviano, donde con Bolívar alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2014. Su última experiencia como entrenador fue en Atlético Palmaflor de Cochabamba en 2020.