La Roja de Córdova sorprende en Sochi y corta invicto ruso con triunfo sólido por 2-0

La Selección Chilena de fútbol cerró una noche redonda en Sochi. En el primero de sus dos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, el equipo dirigido por Nicolás Córdova derrotó por 2-0 a Rusia y puso fin a un invicto de 18 partidos del conjunto europeo, que venía utilizando estos duelos como rodaje internacional tras quedar fuera de las clasificatorias por la guerra en Ucrania.

El inicio no fue sencillo para la Roja. El cuadro de Valery Karpin presionó alto, incomodó la salida chilena y obligó al arquero Lawrence Vigouroux a intervenir ante errores defensivos causados por la intensidad local. Pero el equipo nacional fue ajustando marcas, templando el juego y encontrando espacios para contragolpear con orden.

Así llegó la apertura de la cuenta a los 36′. Vicente Pizarro recuperó una pelota clave en campo rival y habilitó un rápido desmarque de Gonzalo Tapia. El delantero del Sao Paulo definió cruzado para marcar su primer gol por la Selección adulta y cambiar por completo el pulso del partido.

Con la ventaja, Chile se afirmó. Rusia perdió claridad, disminuyó su intensidad y fue quedando sin argumentos ofensivos para inquietar a un fondo nacional más seguro. En el segundo tiempo, Córdova movió la banca y los cambios le respondieron. A los 76′, Ben Brereton aprovechó un grosero error defensivo ruso y definió rasante para sellar el 2-0 definitivo.

El triunfo no solo refuerza la confianza de un plantel en renovación, sino que también entrega señales positivas del trabajo táctico de Córdova, que logró sostener al equipo en los momentos más exigidos y golpear cuando el rival se desordenó.

Chile volverá a jugar este martes a las 14:00 horas, también en Sochi, ante Perú, en el último amistoso del año.