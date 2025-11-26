Choque entre los líderes: estos son los partidos de este miércoles en la Champions League

La fase de liga de la Champions League entra en un tramo decisivo y este miércoles ofrece uno de los encuentros más esperados del calendario.

Arsenal y Bayern Múnich, líderes invictos con 12 puntos en cuatro fechas, se medirán en Londres por la punta absoluta y por el primer boleto virtual a los octavos. Ambos llegan con campañas sólidas en Europa y, además, como protagonistas de la Premier League y la Bundesliga.

La jornada trae otros encuentros de alto voltaje. En París, el PSG intentará recuperar terreno ante un Tottenham que ha mostrado irregularidad, mientras que en Madrid el Atlético recibirá al Inter de Milán en un cruce que puede alterar la parte alta del grupo.

Liverpool, todavía con dudas en su rendimiento europeo, tendrá la misión de imponerse al PSV Eindhoven en Anfield. Real Madrid, por su parte, viaja a Grecia para enfrentar a Olympiacos con la necesidad de afianzar su posición.

También habrá acción en Frankfurt, donde Eintracht se mide con Atalanta; en Lisboa, con el duelo entre Sporting y Brujas; y en Chipre, donde Copenhaguen visitará al FC Kairat y Pafos FC recibirá al AS Monaco en la tanda temprana.

Los horarios

A las 14:45 horas

Copenhaguen vs FC Kairat

Pafos FC vs AS Monaco

A las 17:00 horas