Papelón futbolero: presidente de un club debuta con 51 años en la primera división de Paraguay

El campeonato de Primera División de Paraguay dejó una imagen insólita en su última fecha: el presidente de un club debutando como futbolista profesional. Luis Vidal, máximo dirigente de Recoleta FC, ingresó en los descuentos del duelo ante Nacional y sorprendió por su aparición a los 51 años, convirtiéndose así en el jugador más veterano en disputar un partido oficial en la liga.

El directivo ingresó con la camiseta número 18 a los 90+1′, en un movimiento que rápidamente se viralizó. La decisión generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos hinchas calificaron la escena como un “papelón”, pese a que el ingreso duró apenas instantes y no alcanzó a influir en el marcador final.

No era la primera vez que Vidal se acercaba a la cancha: en septiembre había estado en la banca por la Copa Paraguay, aunque sin debutar. Esta vez sí pisó el césped en un partido oficial y superó el registro de Nelson Bernal, quien a los 49 años había sido el jugador más longevo de la liga cuando jugaba en 12 de Octubre en 2021.

En lo estrictamente deportivo, Deportivo Recoleta cerró el Clausura con 32 puntos tras empatar 0-0 con Nacional, resultado con el que se instaló en la sexta posición de la tabla luego de 22 fechas.