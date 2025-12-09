Vuelve la Champions League con un partidazo: estos son los encuentros de esta semana

La Champions League 2025-2026 retoma su acción esta semana con la disputa de la sexta fecha, en un calendario atípico respecto de temporadas anteriores, marcado por el nuevo formato de fase de liga que posterga para enero las definiciones sobre los equipos clasificados.

A diferencia del antiguo sistema, donde en diciembre ya se conocían a los clubes que avanzaban desde la fase de grupos, ahora el tramo final se resolverá después del receso.

Entre martes y miércoles se desarrollará la jornada, en la que varios equipos buscarán encaminar su clasificación. Este martes el fixture ofrece algunos de los encuentros más relevantes, entre ellos el choque entre Inter de Milán y Liverpool en el Giuseppe Meazza, además del duelo que enfrentará al PSV con el Atlético de Madrid en Eindhoven. También destacan los compromisos entre Barcelona y Eintracht Frankfurt, Atalanta y Chelsea, y Bayern Munich ante Sporting Lisboa.

Para el miércoles, todas las miradas estarán puestas en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibirá al Manchester City en uno de los partidos más esperados de esta fase. La programación contempla también los duelos entre Athletic Bilbao y PSG, Bayer Leverkusen ante Newcastle, y Benfica frente al Nápoli, además de los encuentros de Borussia Dortmund, Arsenal y Juventus.

La agenda completa de la sexta fecha es la siguiente:

Martes 9 de diciembre

12:30 | Kairat Almaty vs. Olympiakos — Astana Arena, Astana

14:45 | Bayern Munich vs. Sporting Lisboa — José Alvalade, Lisboa

17:00 | Atalanta vs. Chelsea — New Balance Arena, Bérgamo

17:00 | Barcelona vs. Eintracht Frankfurt — Spotify Camp Nou, Barcelona

17:00 | Inter de Milán vs. Liverpool — Giuseppe Meazza, Milán

17:00 | AS Mónaco vs. Galatasaray — Stade Louis II, Mónaco

17:00 | PSV vs. Atlético Madrid — Philips Stadion, Eindhoven

17:00 | Union Saint-Gillois vs. Olympique Marsella — Lotto Park, Anderlecht

17:00 | Tottenham vs. Slavia Praga — Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Miércoles 10 de diciembre

14:45 | Qarabag vs. Ajax — Tofiq Bahramov Stadium, Bakú

14:45 | Villarreal vs. Copenhague — Estadio de la Cerámica, Villarreal

17:00 | Athletic Bilbao vs. PSG — San Mamés, Bilbao

17:00 | Bayer Leverkusen vs. Newcastle — Bay Arena, Leverkusen

17:00 | Real Madrid vs. Manchester City — Santiago Bernabéu, Madrid

17:00 | Benfica vs. Nápoli — Estadio Da Luz, Lisboa

17:00 | Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt — Signal Iduna Park, Dortmund

17:00 | Club Brujas vs. Arsenal — Jan Breydel Stadion, Brujas

17:00 | Juventus vs. Pafos — Allianz Stadium, Turín