Gareca critica fútbol formativo en Chile: “Si no tienes dirección, la pagas”

Ricardo Gareca volvió a referirse al presente del fútbol chileno y a las razones del mal momento que atraviesa la selección.

En conversación con radio La Red, el exentrenador de La Roja sostuvo que la crisis es profunda y responde a factores estructurales, entre ellos la falta de políticas deportivas claras y las debilidades del fútbol formativo. “Chile está en ese proceso de recambio, en el fútbol formativo le ha costado y si no tienes dirección la pagas, independiente si es sociedad anónima o de los socios”, afirmó.

El técnico argentino señaló que el problema no se limita a las sociedades anónimas ni a los jugadores, sino que se relaciona con un deterioro general del ecosistema deportivo. Además, criticó la adopción masiva del estilo de juego inspirado en el Barcelona de Guardiola. “Lo que se ha dado es jugar de una forma universal (…) eso caló hondo y eso no fue en beneficio para todos los países”, comentó, apuntando a que la moda de la posesión terminó afectando a selecciones que perdieron su identidad futbolística.

Para explicar este fenómeno, Gareca comparó a Chile con Italia, que lleva dos Mundiales sin clasificarse. “Lo que los distinguía era la fricción, la marca y la dejaron de lado, ahí están las consecuencias”, dijo, subrayando el impacto de abandonar los rasgos históricos del fútbol italiano. También mencionó el caso de Colombia como ejemplo contrario, destacando que su crecimiento se debe a políticas deportivas coherentes y sostenidas en el tiempo: “En Colombia hasta el 89-90 no tenía un solo jugador en extranjero y ahora tiene como 500 con direccionamiento”.

El exseleccionador sostuvo que la falta de un proyecto integral ha sido determinante en la caída del nivel competitivo de La Roja y que recuperar la identidad y fortalecer la formación serán claves para volver al protagonismo internacional.