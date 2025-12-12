Hinchas incendian estadio de su club tras descenso a la segunda división en Finlandia

Un grave episodio de violencia deportiva se registró en Finlandia luego de que hinchas del FC Haka Valkeakoski incendiaran el estadio Tehtaan kenttä, tras el descenso del club a la segunda división del fútbol profesional.

El equipo finalizó en el último lugar del grupo B de la primera división y perdió la categoría en octubre. La frustración por el resultado deportivo derivó en que, durante la jornada del domingo, se produjera un incendio al interior del recinto deportivo, causando daños significativos en la infraestructura.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el propio club y recogidos por medios locales, el incendio fue iniciado por un hincha de 15 años, quien actuó acompañado por otros menores de edad. El fuego afectó directamente al terreno de juego, dejando parte del césped inutilizable y obligando a suspender cualquier actividad en el estadio mientras se evalúan los trabajos de reparación.

La dirigencia del FC Haka emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y subrayó el impacto del daño para toda la institución. “FC Haka promete hacer todo en esta situación difícil. El estado final del campo Tehtaan kenttä, destruido por un incendio, es un gran golpe para toda la comunidad del club. En el incendio, el césped quedó parcialmente inutilizable”, señaló la entidad.

Ante este escenario, los directivos anunciaron la implementación de un programa especial dirigido a los hinchas, que contempla un pago único para acceder a sorteos de camisetas del club y de jugadores de la selección de Finlandia. La iniciativa busca recaudar fondos para las reparaciones y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo con la afición tras una de las temporadas más complejas en la historia reciente del equipo.

Las autoridades locales continúan investigando las responsabilidades del hecho, mientras el club evalúa el costo total de los daños y los plazos necesarios para recuperar el estadio de cara a la próxima temporada en la segunda división.