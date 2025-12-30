ANFP descarta reclamo de Unión Española e Iquique y ratifica descensos a Primera B

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) puso fin este martes a la controversia abierta por Unión Española y Deportes Iquique, clubes que buscaban dejar sin efecto sus descensos tras la temporada 2025. En una reunión de directorio realizada de manera telemática, la cúpula del fútbol chileno desestimó el reclamo y cerró la puerta a cualquier modificación del resultado deportivo.

La determinación fue adoptada luego de que ambas instituciones, que terminaron últimos y penúltimos respectivamente, intentaran aferrarse a la permanencia en Primera División de cara a 2026. Según confirmó Radio ADN, el argumento central del directorio fue de carácter estatutario: los estatutos de la ANFP establecen que la máxima categoría debe contar con 16 equipos, disposición que prevalece por sobre otras interpretaciones reglamentarias.

A ello se sumó otro elemento clave en la resolución. Desde la dirigencia se recalcó que las bases del campeonato fueron votadas y aprobadas con pleno conocimiento por parte de los clubes, lo que deja sin margen el cuestionamiento posterior a las reglas que definieron la temporada.

El reclamo de Unión Española y Deportes Iquique se había apoyado en una interpretación del artículo 90 del reglamento general, difundida inicialmente por hinchas a través de redes sociales. Dicho artículo plantea que el descenso puede definirse por el promedio de puntos de las últimas tres temporadas, escenario que, bajo ese cálculo, habría significado la caída de Deportes La Serena y Deportes Limache.

Sin embargo, el directorio optó por ceñirse al marco estatutario y a las bases vigentes del torneo, desestimando de plano la solicitud de los clubes descendidos. La decisión significó un verdadero portazo a la ofensiva de hispanos y “dragones celestes”, y confirmó que los resultados de la cancha no serán revisados por esta vía.