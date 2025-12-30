“Se equivocó”: Canciller no descarta remoción de embajadora Pakarati tras polémica sobre Rapa Nui

El flanco abierto por la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, sumó este martes un nuevo capítulo y ya escaló directo hasta el canciller Alberto van Klaveren. A la polémica historia en redes sociales donde promovía la autodeterminación de Rapa Nui —publicación que le costó una reprimenda y que luego fue eliminada— se agregó ahora un antecedente previo: una entrevista concedida en septiembre, en la que la diplomática abogaba por el autogobierno de la isla.

Con ese telón de fondo, el ministro de Relaciones Exteriores salió a poner paños fríos, aunque sin cerrar ninguna puerta. Desde La Moneda, Van Klaveren confirmó a la prensa que Cancillería está evaluando tanto la publicación en redes como la entrevista conocida recientemente, esta última —admitió— detectada de manera tardía. “Queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes para los dichos de nuestros embajadores”, explicó.

El canciller fue claro en marcar el límite. Recordó que todos los embajadores dependen de la confianza del Presidente de la República y que es clave que se alineen con los principios y políticas del Estado. En ese marco, recalcó que las expresiones de Pakarati sobre asuntos internos y la relación con los pueblos originarios fueron realizadas “a título personal” y no representan la posición del Gobierno ni de la Cancillería. Aun así, no eludió el fondo del asunto: “Creemos que ella se equivocó en esta materia, y se le hizo presente esa equivocación”.

“Estamos evaluando la situación”

Sobre la entrevista de septiembre, Van Klaveren fue aún más cauteloso. Reconoció que no existe constancia de una solicitud de permiso para concederla, pero subrayó que el análisis debe considerar el contexto y las circunstancias en que se produjo. “Eso requiere un análisis mayor que estamos efectuando”, señaló.

Consultado derechamente por la posibilidad de pedirle la renuncia a la embajadora —como han exigido parlamentarios de oposición tras el episodio—, el ministro evitó adelantar definiciones, aunque dejó la señal abierta. “Estamos evaluando la situación. Al hacer una investigación, todas las opciones están abiertas”, cerró.