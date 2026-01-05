Otro más que no puede con el legado de Sir Alex: Manchester United despide a Ruben Amorim

En una decisión que parecía inevitable, el Manchester United anunció este lunes 5 de enero de 2026 la salida del entrenador portugués Ruben Amorim, sumando un nuevo capítulo a la inestabilidad que ha marcado al club en la última década. Derrotas históricas, campañas sin rumbo claro, un plantel tensionado y una hinchada cada vez más frustrada terminaron por sellar el destino del técnico luso.

“Con el Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”, informó la institución en un comunicado oficial, confirmando así el fin del proceso.

Según consignaron medios como The Athletic y el periodista especializado Fabrizio Romano, Amorim deja el cargo tras 14 meses al mando del equipo, periodo en el que alcanzó una final de Europa League —que terminó perdiendo ante el Tottenham— y firmó campañas irregulares en la Premier League, sin lograr devolverle continuidad ni identidad futbolística al conjunto de Old Trafford.

Pese a ubicarse en la sexta posición del torneo inglés y mantener opciones matemáticas de clasificación a la Champions League, la dirigencia consideró insuficiente el rendimiento global del equipo. En las últimas semanas, el United encadenó resultados negativos que profundizaron el descontento interno y externo, acelerando una decisión que se venía discutiendo desde hace meses.

De acuerdo con la prensa británica, no existiría un acuerdo de salida anticipada, por lo que el club deberá pagar la totalidad del contrato restante del entrenador, que se extendía hasta 2027 con opción de renovación por una temporada adicional. Un nuevo costo elevado en una larga lista de apuestas fallidas desde la salida de Ferguson.

De manera interina, el primer equipo quedará bajo la conducción del exmediocampista de los “Red Devils”, el escocés Darren Fletcher, actual entrenador del equipo sub 18 del club. Fletcher asumirá de inmediato y debutará este miércoles 7 de enero, cuando el United enfrente al Burnley, uno de los equipos que pelea en la parte baja de la tabla.

Amorim, de 40 años, había llegado a Mánchester precedido de buenos antecedentes en el Sporting de Lisboa, pero no consiguió trasladar ese éxito a uno de los clubes más laureados del fútbol inglés. Su salida confirma una tendencia que se repite: ningún entrenador ha logrado sostener un proyecto exitoso en Old Trafford desde la partida del histórico Ferguson.

Así, el Manchester United vuelve a quedar a la deriva, atrapado entre la presión de su glorioso pasado y la dificultad de construir un presente competitivo. Otro técnico cae bajo el peso de un legado que, más de una década después, sigue siendo una sombra demasiado larga para cualquiera que se siente en el banco del Teatro de los Sueños.