El infalible Flick prolonga su racha: Barcelona suma segunda Supercopa consecutiva ante Real Madrid DEPORTES

El infalible Flick prolonga su racha: Barcelona suma segunda Supercopa consecutiva ante Real Madrid

Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

Con doblete de Raphinha y uno de Lewandowski el Barça retiene la corona por segundo año consecutivo, amplía su ventaja como el club más ganador del torneo, suma el cuarto título bajo la conducción de Hansi Flick —invicto en finales— y vuelve a imponerse al conjunto blanco en Arabia Saudita.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en una intensa final disputada en Arabia Saudí, gracias a un doblete de Raphinha que desequilibró el clásico y le dio al equipo azulgrana su decimosexto título en la competición. El brasileño abrió la cuenta tras un error de Rodrygo y volvió a marcar en el segundo tiempo, mientras que Robert Lewandowski anotó el otro gol culé; por el Madrid convirtieron Vinícius y Gonzalo García. Con este triunfo, el Barça retiene la corona por segundo año consecutivo, amplía su ventaja como el club más ganador del torneo.
Desarrollado por El Mostrador

Un doblete del brasileño Raphinha dio el triunfo al Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (3-2), en la conquista de la decimosexta Supercopa de España del conjunto azulgrana, el más laureado de la competición, y el cuarto título con el alemán Hansi Flick como técnico.

El Barcelona retiene la corona en la Supercopa de España, título que conquista por segundo año consecutivo ante el Real Madrid en Arabia Saudita. El clásico en el Alinma Stadium lo desequilibró Raphinha, tras un error en el pase de Rodrygo, con su primer tanto a los 36 minutos.

Tres goles en el tiempo añadido, de Vinícius y Gonzalo García para el Real Madrid, y de Robert Lewandowski para los azulgrana, mandaron el partido empatado a dos al descanso. Lo decidió en el segundo acto Raphinha, a los 73 minutos, con un disparo desde la frontal cuya dirección la desvió Raúl Asencio para despistar a Thibaut Courtois.

En el minuto 95 Álvaro Carreras perdonó una clara ocasión para mandar el partido a la tanda de penales.

Así, el Barça amplió su ventaja en el palmarés histórico.

El doblete de Raphinha y el de Lewandowski le dieron el segundo título consecutivo del torneo a los de un Hansi Flick, que cuenta todas sus finales como entrenador por victorias -ocho entre Bayern Múnich y Barcelona-, mientras que deja a Xabi Alonso sin poder sumar su primer título como entrenador del Real Madrid.

Con la victoria este domingo igualó también el balance particular de títulos logrados en Arabia Saudí, con ediciones desde 2020 menos en 2021 debido a la pandemia del coronavirus: tres del Barcelona (2023, 2025 y 2026) y otros tres del Real Madrid (2020, 2022 y 2024).

Además, es la tercera final en Arabia Saudí que el Barcelona le gana al Real Madrid, ya que todos sus títulos han sido frente al equipo blanco.

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, durante el encuentro de la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling

Historial de la Supercopa

1982: Real Sociedad – Real Madrid (0-1 y 4-0)

1983: Barcelona – Athletic (3-1 y 0-1)

1984: Athletic (campeón Liga y Copa)

1985: Atlético Madrid – Barcelona (3-1 y 0-1)

1986: No se disputó (.)

1987: No se disputó (.)

1988: Real Madrid – Barcelona (2-0 y 1-2)

1989: Real Madrid (ganador Liga y Copa)

1990: Real Madrid – Barcelona (1-0 y 4-1)

1991: Barcelona – Atlético (0-1 y 1-1)

1992: Barcelona – Atlético (3-1 y 1-2)

1993: Real Madrid – Barcelona (3-1 y 1-1)

1994: Barcelona – Zaragoza (0-2 y 4-5)

1995: Deportivo – Real Madrid (3-0 y 2-1)

1996: Barcelona – Atlético (5-2 y 1-3)

1997: Real Madrid – Barcelona (1-2 y 4-1)

1998: Mallorca – Barcelona (2-1 y 1-0)

1999: Valencia – Barcelona (1-0 y 3-3)

2000: Deportivo – Espanyol (0-0 y 2-0)

2001: Real Madrid – Zaragoza (1-1 y 3-0)

2002: Deportivo – Valencia (3-0 y 1-0)

2003: Real Madrid – Mallorca (2-1 y 3-0)

2004: Zaragoza – Valencia (1-0 y 1-3)

2005: Barcelona – Betis (0-3 y 1-2)

2006: Barcelona – Espanyol (0-1 y 3-0)

2007: Sevilla – Real Madrid (1-0 y 3-5)

2008: Real Madrid – Valencia (3-2 y 4-2)

2009: Barcelona – Athletic (1-2 y 3-0)

2010: Barcelona – Sevilla (3-1 y 4-0)

2011: Barcelona – Real Madrid (2-2 y 3-2)

2012: Real Madrid – Barcelona (3-2 y 2-1)

2013: Barcelona – Atlético (1-1 y 0-0)

2014: Atlético – Real Madrid (1-1 y 1-0)

2015: Athletic – Barcelona (4-0 y 1-1)

2016: Barcelona – Sevilla (0-2 y 3-0)

2017: Real Madrid – Barcelona (1-3 y 2-0)

2018: Barcelona – Sevilla (2-1)

Sistema fase final:

2020: Real Madrid – At. Madrid (0-0), penales 4-1

2021: Athletic – Barcelona (3-2)

2022: Real Madrid – Athletic (2-0)

2023: Barcelona – Real Madrid (3-1)

2024: Real Madrid – Barcelona (4-1)

2025: Barcelona – Real Madrid (5-2)

2026: Barcelona – Real Madrid (3-2)

(.) En 1986 el Real Madrid y el Zaragoza no llegaron a acuerdo de fechas

(.) En 1987 el Real Madrid y la Real Sociedad no llegaron a acuerdo de fechas.

Jeddah (Saudi Arabia), 11/01/2026.- Players of Barcelona celebrate with the trophy after winning the Spanish Super Cup final soccer match between Barcelona and Real Madrid in Jeddah, Saudi Arabia, 11 January 2026. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STRINGER

Palmarés 

  • Barcelona: 16 (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025 y 2026)
  • Real Madrid: 13 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024)
  • Deportivo de La Coruña 3 (1995, 2000 y 2002)
  • Athletic Club: 3 (1984, 2015 y 2021)
  • Atlético de Madrid 2 (1985 y 2014)
  • Valencia: 1 (1999)
  • Sevilla 1 (2007)
  • Zaragoza 1 (2004)
  • Mallorca 1 (1998)
  • Real Sociedad 1 (1982).

 

 

 

