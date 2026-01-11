El infalible Flick prolonga su racha: Barcelona suma segunda Supercopa consecutiva ante Real Madrid

Un doblete del brasileño Raphinha dio el triunfo al Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (3-2), en la conquista de la decimosexta Supercopa de España del conjunto azulgrana, el más laureado de la competición, y el cuarto título con el alemán Hansi Flick como técnico.

El Barcelona retiene la corona en la Supercopa de España, título que conquista por segundo año consecutivo ante el Real Madrid en Arabia Saudita. El clásico en el Alinma Stadium lo desequilibró Raphinha, tras un error en el pase de Rodrygo, con su primer tanto a los 36 minutos.

GOL DO BARCELONA Barcelona 1×0 Real Madrid ⚽️ Raphinha 🏆 Supercopa da Espanha | Final

— Futeboleiros (@Futteboleiroos) January 11, 2026

Tres goles en el tiempo añadido, de Vinícius y Gonzalo García para el Real Madrid, y de Robert Lewandowski para los azulgrana, mandaron el partido empatado a dos al descanso. Lo decidió en el segundo acto Raphinha, a los 73 minutos, con un disparo desde la frontal cuya dirección la desvió Raúl Asencio para despistar a Thibaut Courtois.

GOLAÇO DO REAL MADRID Barcelona 1×1 Real Madrid ⚽️ Vinicius Junior – Golaço! 🏆 Supercopa da Espanha | Final

— Futeboleiros (@Futteboleiroos) January 11, 2026

En el minuto 95 Álvaro Carreras perdonó una clara ocasión para mandar el partido a la tanda de penales.

GOL DO BARCELONA Barcelona 3×2 Real Madrid ⚽️ Raphinha (2x)

🅰️ Dani Olmo 🏆 Supercopa da Espanha | Final

— Futeboleiros (@Futteboleiroos) January 11, 2026

Así, el Barça amplió su ventaja en el palmarés histórico.

El doblete de Raphinha y el de Lewandowski le dieron el segundo título consecutivo del torneo a los de un Hansi Flick, que cuenta todas sus finales como entrenador por victorias -ocho entre Bayern Múnich y Barcelona-, mientras que deja a Xabi Alonso sin poder sumar su primer título como entrenador del Real Madrid.

GOL DO BARCELONA Barcelona 2×1 Real Madrid ⚽️ Robert Lewandowski

🅰️ Pedri González 🏆 Supercopa da Espanha | Final

— Futeboleiros (@Futteboleiroos) January 11, 2026

Con la victoria este domingo igualó también el balance particular de títulos logrados en Arabia Saudí, con ediciones desde 2020 menos en 2021 debido a la pandemia del coronavirus: tres del Barcelona (2023, 2025 y 2026) y otros tres del Real Madrid (2020, 2022 y 2024).

Además, es la tercera final en Arabia Saudí que el Barcelona le gana al Real Madrid, ya que todos sus títulos han sido frente al equipo blanco.

Historial de la Supercopa

1982: Real Sociedad – Real Madrid (0-1 y 4-0)

1983: Barcelona – Athletic (3-1 y 0-1)

1984: Athletic (campeón Liga y Copa)

1985: Atlético Madrid – Barcelona (3-1 y 0-1)

1986: No se disputó (.)

1987: No se disputó (.)

1988: Real Madrid – Barcelona (2-0 y 1-2)

1989: Real Madrid (ganador Liga y Copa)

1990: Real Madrid – Barcelona (1-0 y 4-1)

1991: Barcelona – Atlético (0-1 y 1-1)

1992: Barcelona – Atlético (3-1 y 1-2)

1993: Real Madrid – Barcelona (3-1 y 1-1)

1994: Barcelona – Zaragoza (0-2 y 4-5)

1995: Deportivo – Real Madrid (3-0 y 2-1)

1996: Barcelona – Atlético (5-2 y 1-3)

1997: Real Madrid – Barcelona (1-2 y 4-1)

1998: Mallorca – Barcelona (2-1 y 1-0)

1999: Valencia – Barcelona (1-0 y 3-3)

2000: Deportivo – Espanyol (0-0 y 2-0)

2001: Real Madrid – Zaragoza (1-1 y 3-0)

2002: Deportivo – Valencia (3-0 y 1-0)

2003: Real Madrid – Mallorca (2-1 y 3-0)

2004: Zaragoza – Valencia (1-0 y 1-3)

2005: Barcelona – Betis (0-3 y 1-2)

2006: Barcelona – Espanyol (0-1 y 3-0)

2007: Sevilla – Real Madrid (1-0 y 3-5)

2008: Real Madrid – Valencia (3-2 y 4-2)

2009: Barcelona – Athletic (1-2 y 3-0)

2010: Barcelona – Sevilla (3-1 y 4-0)

2011: Barcelona – Real Madrid (2-2 y 3-2)

2012: Real Madrid – Barcelona (3-2 y 2-1)

2013: Barcelona – Atlético (1-1 y 0-0)

2014: Atlético – Real Madrid (1-1 y 1-0)

2015: Athletic – Barcelona (4-0 y 1-1)

2016: Barcelona – Sevilla (0-2 y 3-0)

2017: Real Madrid – Barcelona (1-3 y 2-0)

2018: Barcelona – Sevilla (2-1)

Sistema fase final:

2020: Real Madrid – At. Madrid (0-0), penales 4-1

2021: Athletic – Barcelona (3-2)

2022: Real Madrid – Athletic (2-0)

2023: Barcelona – Real Madrid (3-1)

2024: Real Madrid – Barcelona (4-1)

2025: Barcelona – Real Madrid (5-2)

2026: Barcelona – Real Madrid (3-2)

(.) En 1986 el Real Madrid y el Zaragoza no llegaron a acuerdo de fechas

(.) En 1987 el Real Madrid y la Real Sociedad no llegaron a acuerdo de fechas.

Palmarés