Penal de Zavala marca fallida tanda entre Colo Colo y Peñarol: patearon 18 y marcaron sólo 7

El amistoso entre Colo Colo y Peñarol, disputado en Montevideo, terminó dejando una de las tandas de penales más llamativas de la temporada. Luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, ambos equipos protagonizaron una definición errática y extensa, que requirió 18 ejecuciones para resolverse.

El marcador final desde los doce pasos fue 4-3 a favor del conjunto chileno, pero el dato que llamó la atención fue otro: solo siete penales terminaron en gol, mientras que once fueron desperdiciados, en una secuencia poco habitual incluso para partidos amistosos.

La escena más comentada fue protagonizada por Cristián Zavala. El extremo intentó definir con un remate picado que salió defectuoso; el arquero rival se mantuvo inmóvil y atrapó el balón sin dificultades. Tras el fallo, Zavala se retiró rengueando y se tendió en el suelo, acusando una molestia física, lo que aumentó aún más lo insólito de la jugada.

El penal rápidamente se viralizó y fue recogido por medios internacionales. En España, Mundo Deportivo calificó la definición como una “patética tanda de penales”, subrayando la cantidad de errores cometidos por ambos equipos. En Uruguay, El Observador puso el foco en la ejecución de Zavala, destacando el contraste entre la intención del remate y su desenlace.

El medio uruguayo incluso señaló que en redes sociales el penal fue comparado con otros fallos recordados en instancias decisivas, lo que contribuyó a amplificar su repercusión. Las imágenes circularon ampliamente y generaron una ola de reacciones entre hinchas y usuarios, convirtiendo la definición en uno de los episodios más comentados del encuentro.