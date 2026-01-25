Histórico: “La Roja” de handball clasifica a su noveno Mundial consecutivo

La selección chilena masculina de handball volvió a escribir una página histórica este sábado en Asunción, tras derrotar a Paraguay por 36-29 en el campeonato Sur y Centroamericano Senior, resultado que le permitió asegurar su novena clasificación consecutiva a un Campeonato Mundial.

El triunfo ante el local selló además la obtención de la medalla de bronce del certamen continental y confirmó la regularidad de La Roja en la élite del balonmano internacional, con presencias ininterrumpidas en Mundiales desde 2011. El próximo desafío será Alemania 2027.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Danilo Salgado, quien anotó 10 goles y lideró ofensivamente al equipo dirigido por Aitor Etxaburu. Tras el partido, el jugador valoró el resultado, aunque dejó en claro que el objetivo inicial era más ambicioso. “Teníamos otro objetivo en mente, no lo logramos, pero aun así teníamos que estar en el podio”, señaló.

En esa misma línea, el lateral izquierdo reconoció que, dado el recorrido de la selección, la clasificación mundialista es una exigencia permanente. “Con todo el tiempo que llevamos, es parte una obligación ir al Mundial, a pesar de que hoy nos costó mucho contra el local”, agregó.

Durante el torneo, Chile mostró amplias diferencias frente a selecciones de menor nivel, con triunfos contundentes sobre Uruguay (40-22) y Perú (40-12). Sin embargo, no logró sostener ese rendimiento ante los dos grandes referentes de la región: cayó frente a Brasil (21-34) y Argentina (23-37), resultados que marcaron el análisis interno.

El propio Aitor Etxaburu fue autocrítico tras el cierre del campeonato. “No hemos competido contra los dos rivales que quedaron primero. Fue demasiado grande la diferencia y eso nos crea cierta frustración”, admitió el entrenador español.

Pensando en el próximo ciclo, el desafío ya está puesto en Alemania 2027. Salgado apuntó a mejorar lo realizado en la última cita planetaria y avanzar una fase más. “Queremos en el próximo Mundial hacer lo mismo que hicimos en el anterior, porque es lo que hay que hacer para poder avanzar, siempre tratar de dar un paso más que el anterior, dar un paso para adelante y no un paso para atrás”, sostuvo.