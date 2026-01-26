¿No inventó la lesión tras fallar penal? Cristián Zavala se fracturó la rótula de la rodilla

Cristián Zavala confirmó que se encuentra lesionado y que no podrá estar presente en el debut de Colo Colo en la Liga de Primera, luego de las molestias físicas que arrastra desde el amistoso disputado ante Peñarol.

El delantero fue abordado por la prensa a la salida del entrenamiento del plantel albo en el Estadio Monumental, instancia en la que se refirió brevemente a su estado físico. Consultado sobre su situación médica, indicó que será el propio club el encargado de entregar mayores antecedentes. “Ahí lo van a informar, creo. Ahí lo van a informar”, señaló, para luego reconocer que no alcanzará a estar disponible para el estreno del torneo: “No, no todavía”.

En cuanto al alcance de la lesión, según informó Radio ADN, Zavala presenta una fractura en la rótula de la rodilla derecha, diagnóstico que lo mantendría fuera de las canchas por un período estimado de entre siete y ocho semanas.

El jugador arrastra las molestias desde el amistoso ante Peñarol disputado en el Estadio Centenario, encuentro en el que ejecutó un lanzamiento penal y posteriormente acusó problemas físicos en la rodilla derecha. Desde entonces, el delantero no ha estado en condiciones de competir con normalidad.

De esta manera, Colo Colo suma una baja para su primer compromiso en la Liga de Primera, mientras el cuerpo técnico y la dirigencia evalúan el escenario deportivo de cara al inicio de la temporada.