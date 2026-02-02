Hasta cinco partidos de sanción arriesga la U tras incidentes ante Audax: Incluye clásico con la UC

Universidad de Chile enfrenta un complejo escenario disciplinario luego de los graves incidentes registrados en el partido ante Audax Italiano, por la primera fecha de la Liga de Primera. Los hechos, protagonizados por hinchas ubicados en la galería sur del Estadio Nacional, quedaron consignados en el informe arbitral y serán analizados por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que cuenta con un amplio rango de sanciones posibles, algunas de las cuales podrían afectar hasta cinco encuentros como local, incluyendo el clásico frente a Universidad Católica.

La violencia volvió a instalarse en el fútbol chileno durante el debut de Universidad de Chile en la Liga de Primera. El encuentro ante Audax Italiano debió ser detenido de manera momentánea luego de incidentes protagonizados por barristas azules, quienes habían advertido previamente posibles acciones de protesta tras la sanción que impidió el ingreso de 3.327 hinchas por hechos ocurridos en el torneo pasado frente a Coquimbo Unido.

La advertencia había sido explícita. “La primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP”, señalaron desde la barra en un comunicado difundido en redes sociales antes del encuentro.

Según el informe arbitral, los incidentes comenzaron a los 4 minutos de juego, cuando hinchas ubicados en la galería sur (puertas 14 y 15) intentaron derribar la reja que separa la tribuna del campo de juego y lanzaron bengalas, una de las cuales llegó al terreno, además de otros objetos a la zona de exclusión. Tras el ingreso de Carabineros, los involucrados se desplazaron a los sectores de las puertas 16, 17 y 18, desde donde durante gran parte del partido lanzaron asientos, latas y diversos proyectiles, además de enfrentarse con personal policial y de seguridad privada. El árbitro consigna además la quema de basureros y la generación de un foco de incendio en la galería sur, situación que obligó a una interrupción momentánea del partido a los 55 minutos, reanudándose el juego tras el desalojo del sector afectado.

Tras lo ocurrido, Azul Azul quedó expuesta a la apertura de un proceso disciplinario. El juez del partido, Gastón Noriega, deberá remitir su informe al Tribunal de Disciplina, cuya Primera Sala será la encargada de resolver eventuales sanciones conforme al Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP.

La normativa es clara respecto de las obligaciones del club organizador. El reglamento establece que “el club que oficie de local deberá ser diligente en el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley N°19.327 (…) a fin de evitar conductas impropias de los espectadores, so pena de aplicarse las sanciones previstas en este artículo”.

El abanico de castigos es amplio. Va desde una amonestación o multas que fluctúan entre 10 y 500 Unidades de Fomento, hasta sanciones deportivas más severas. Entre ellas, la prohibición de ingreso de personas a determinadas localidades por hasta cinco fechas, el cierre de sectores específicos del estadio, el ingreso restringido de público o, en casos extremos, la realización de partidos a puertas cerradas.

Sobre este último punto, la normativa precisa que dicha sanción “solo será aplicada en el caso de ocurrencia de hechos gravísimos y de probada negligencia del club local”.

En el análisis del caso, el Tribunal considerará una serie de factores atenuantes o agravantes. Entre ellos, si el club cumplió con las exigencias de la Delegación Presidencial, si identificó a los responsables de los desmanes y si aplicó medidas como el derecho de admisión o acciones judiciales. Durante el fin de semana, Universidad de Chile informó avances en la identificación de algunos involucrados y en la reparación de los daños ocasionados en el recinto.

También se tomará en cuenta que el partido logró completarse, pese a la interrupción momentánea, y que los incidentes no derivaron en una suspensión definitiva del encuentro.

De concretarse una sanción que implique el cierre del estadio o partidos sin público, el calendario podría verse directamente afectado. Entre los próximos encuentros como local de Universidad de Chile figuran compromisos ante Deportes Limache, Universidad de Concepción, Deportes La Serena, O’Higgins y el clásico frente a Universidad Católica, uno de los duelos más esperados del torneo.