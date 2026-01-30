Barristas de Universidad de Chile amenazan con suspender la fecha: “La ANFP es una mafia”

La barra de Universidad de Chile, Los de Abajo, amenazó con boicotear el inicio del torneo nacional luego de la sanción aplicada por la ANFP a más de 3 mil hinchas que asistieron al partido ante Coquimbo Unido, medida que incluyó el bloqueo de ingreso a toda la galería norte del estadio Santa Laura y que fue informada recién esta semana.

La molestia de la hinchada surge tras la resolución de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que ordenó el bloqueo de los RUT de quienes estuvieron presentes en la galería norte del Santa Laura durante el partido ante Coquimbo Unido del campeonato pasado, luego del lanzamiento de objetos y bengalas a la cancha.

Según se expuso desde el entorno del club y los propios hinchas, no fue posible identificar a los responsables directos de los desórdenes, razón por la cual la sanción se aplicó de forma general al sector, afectando también a abonados que no participaron en los incidentes.

La resolución fue dada a conocer el lunes 26 de enero, cuando una parte de los hinchas ya había adquirido abonos la semana anterior, sin información previa sobre la eventual prohibición de ingreso, lo que derivó en una serie de reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

En ese contexto, Los de Abajo difundieron un comunicado en redes sociales en el que calificaron la situación como el “punto límite” de una serie de conflictos con la ANFP y la concesionaria Azul Azul, cuestionando además el alza sostenida en el precio de las entradas. “La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices”, señalaron, advirtiendo que “la primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional”.

En el texto, la barra anunció medidas para el debut del campeonato, indicando que “en la primera fecha del campeonato en el cajón de galería sur no se colgará ningún lienzo” y que “llamamos al no ingreso de este sector”, además de advertir posibles acciones de protesta a nivel nacional.

Paralelamente, el SERNAC ofició a Azul Azul S.A. para recabar antecedentes tras los reclamos de abonados que habrían sido impedidos de ingresar a partidos pese a tener contratos vigentes. El organismo solicitó información sobre los mecanismos de notificación, la identificación de los afectados y eventuales compensaciones, reservándose acciones legales en caso de detectar infracciones a la Ley del Consumidor.