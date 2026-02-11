La novedosa medida de la liga japonesa de fútbol para eliminar los empates: lanzamientos penales

La J-League introducirá una modificación inédita en su reglamento para la temporada 2026, en el marco de su aniversario número 100: los partidos no podrán terminar empatados.

La determinación forma parte de una “temporada de transición” que se disputará entre febrero y junio de ese año, período previo al cambio definitivo de calendario. A partir de agosto de 2026, el campeonato japonés adoptará el modelo europeo, con torneos que comenzarán en el segundo semestre y concluirán en mayo del año siguiente.

Durante este ciclo especial, si un encuentro finaliza igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el desenlace se definirá mediante lanzamientos penales. El equipo que se imponga en esa instancia obtendrá dos puntos, mientras que el perdedor sumará uno.

En tanto, el sistema tradicional se mantendrá para los triunfos en tiempo reglamentario: tres puntos para el ganador y ninguno para el derrotado.

La medida no está prevista como permanente, sino como una fórmula excepcional para ajustar el calendario competitivo antes de la implementación definitiva del nuevo formato estacional. Sin embargo, sus promotores no descartan evaluar su continuidad en función de los resultados deportivos y la recepción por parte de clubes e hinchas.