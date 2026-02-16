Campeonato nacional: Limache es el líder, Colo Colo gana con lo justo y la U en caída libre
Deportes Limache quedó como exclusivo puntero tras vencer a O’Higgins, mientras Colo Colo superó por la mínima a Unión La Calera. Universidad de Chile igualó sin goles y sigue sin triunfos.
La tercera jornada del Campeonato Nacional 2026 modificó la parte alta de la tabla y dejó a Deportes Limache como líder exclusivo. El conjunto tomatero se impuso el sábado ante O’Higgins y quedó a la espera del resultado de Unión La Calera para confirmar su posición.
El cierre de la fecha terminó favoreciendo a Limache. Unión La Calera, que llegaba con campaña perfecta, cayó por 1-0 frente a Colo Colo en el Estadio Monumental. El triunfo albo, trabajado y ajustado, le permitió escalar en la tabla, mientras los “cementeros” retrocedieron al tercer puesto.
En el podio también se instaló Huachipato, que goleó 3-0 a Everton de Viña del Mar, elenco que atraviesa un inicio irregular de torneo.
Universidad de Chile continúa sin encontrar regularidad. El equipo dirigido por Francisco Meneghini empató 0-0 ante Palestino en un partido marcado por la anulación de un gol azul en los minutos finales. Con este resultado, los universitarios siguen sin conocer de victorias y se mantienen en la parte baja.
Tampoco celebró Universidad Católica. El cuadro cruzado perdió 3-2 frente a Cobresal en El Salvador, cortando el impulso que había mostrado en la fecha anterior bajo la conducción de Daniel Garnero.
En el clásico penquista, Universidad de Concepción remontó y derrotó 2-1 a Deportes Concepción, en un duelo que no se disputaba desde hace 18 años.
Otro partido con alta tensión fue el clásico de la Cuarta Región, donde Coquimbo Unido venció a Deportes La Serena en un encuentro marcado por un gol anulado y una expulsión que generaron reclamos del elenco serenense. El tanto decisivo fue obra de Alejandro Camargo.
Finalmente, Ñublense logró su primera victoria del torneo al imponerse 1-0 a Audax Italiano en el estadio Nelson Oyarzún, con gol de Ignacio Tapia.
|Nº
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Deportes Limache
|7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6
|
3
|3
|2
|Huachipato
|6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5
|
2
|3
|3
|U. La Calera
|6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
2
|2
|4
|Coquimbo Unido
|6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
2
|2
|5
|Colo Colo
|6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
3
|1
|6
|O’Higgins
|6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
3
|1
|7
|Cobresal
|6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5
|
5
|0
|8
|U. Concepción
|6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3
|
4
|-1
|9
|Ñublense
|5
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3
|
2
|1
|10
|Audax Italiano
|4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|2
|11
|U. Católica
|4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6
|
5
|1
|12
|Universidad de Chile
|2
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1
|
2
|-1
|13
|Palestino
|2
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
4
|-2
|14
|D. La Serena
|1
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2
|
4
|-2
|15
|D. Concepción
|0
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
6
|-4
|16
|Everton
|0
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
6
|-6