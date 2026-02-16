Campeonato nacional: Limache es el líder, Colo Colo gana con lo justo y la U en caída libre

La tercera jornada del Campeonato Nacional 2026 modificó la parte alta de la tabla y dejó a Deportes Limache como líder exclusivo. El conjunto tomatero se impuso el sábado ante O’Higgins y quedó a la espera del resultado de Unión La Calera para confirmar su posición.

El cierre de la fecha terminó favoreciendo a Limache. Unión La Calera, que llegaba con campaña perfecta, cayó por 1-0 frente a Colo Colo en el Estadio Monumental. El triunfo albo, trabajado y ajustado, le permitió escalar en la tabla, mientras los “cementeros” retrocedieron al tercer puesto.

En el podio también se instaló Huachipato, que goleó 3-0 a Everton de Viña del Mar, elenco que atraviesa un inicio irregular de torneo.

Universidad de Chile continúa sin encontrar regularidad. El equipo dirigido por Francisco Meneghini empató 0-0 ante Palestino en un partido marcado por la anulación de un gol azul en los minutos finales. Con este resultado, los universitarios siguen sin conocer de victorias y se mantienen en la parte baja.

Tampoco celebró Universidad Católica. El cuadro cruzado perdió 3-2 frente a Cobresal en El Salvador, cortando el impulso que había mostrado en la fecha anterior bajo la conducción de Daniel Garnero.

En el clásico penquista, Universidad de Concepción remontó y derrotó 2-1 a Deportes Concepción, en un duelo que no se disputaba desde hace 18 años.

Otro partido con alta tensión fue el clásico de la Cuarta Región, donde Coquimbo Unido venció a Deportes La Serena en un encuentro marcado por un gol anulado y una expulsión que generaron reclamos del elenco serenense. El tanto decisivo fue obra de Alejandro Camargo.

Finalmente, Ñublense logró su primera victoria del torneo al imponerse 1-0 a Audax Italiano en el estadio Nelson Oyarzún, con gol de Ignacio Tapia.