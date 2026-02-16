Publicidad
Campeonato nacional: Limache es el líder, Colo Colo gana con lo justo y la U en caída libre

Deportes Limache quedó como exclusivo puntero tras vencer a O’Higgins, mientras Colo Colo superó por la mínima a Unión La Calera. Universidad de Chile igualó sin goles y sigue sin triunfos.

La tercera fecha de la Liga de Primera 2026 dejó a Limache como líder tras derrotar a O'Higgins. Colo Colo venció 1-0 a La Calera y escaló posiciones. La U empató 0-0 con Palestino y Católica cayó 3-2 ante Cobresal. También destacaron los triunfos de Huachipato, Coquimbo Unido, Ñublense y U. de Concepción.
La tercera jornada del Campeonato Nacional 2026 modificó la parte alta de la tabla y dejó a Deportes Limache como líder exclusivo. El conjunto tomatero se impuso el sábado ante O’Higgins y quedó a la espera del resultado de Unión La Calera para confirmar su posición.

El cierre de la fecha terminó favoreciendo a Limache. Unión La Calera, que llegaba con campaña perfecta, cayó por 1-0 frente a Colo Colo en el Estadio Monumental. El triunfo albo, trabajado y ajustado, le permitió escalar en la tabla, mientras los “cementeros” retrocedieron al tercer puesto.

En el podio también se instaló Huachipato, que goleó 3-0 a Everton de Viña del Mar, elenco que atraviesa un inicio irregular de torneo.

Universidad de Chile continúa sin encontrar regularidad. El equipo dirigido por Francisco Meneghini empató 0-0 ante Palestino en un partido marcado por la anulación de un gol azul en los minutos finales. Con este resultado, los universitarios siguen sin conocer de victorias y se mantienen en la parte baja.

Tampoco celebró Universidad Católica. El cuadro cruzado perdió 3-2 frente a Cobresal en El Salvador, cortando el impulso que había mostrado en la fecha anterior bajo la conducción de Daniel Garnero.

En el clásico penquista, Universidad de Concepción remontó y derrotó 2-1 a Deportes Concepción, en un duelo que no se disputaba desde hace 18 años.

Otro partido con alta tensión fue el clásico de la Cuarta Región, donde Coquimbo Unido venció a Deportes La Serena en un encuentro marcado por un gol anulado y una expulsión que generaron reclamos del elenco serenense. El tanto decisivo fue obra de Alejandro Camargo.

Finalmente, Ñublense logró su primera victoria del torneo al imponerse 1-0 a Audax Italiano en el estadio Nelson Oyarzún, con gol de Ignacio Tapia.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Deportes Limache 7
3
2
1
0
6
3
 3
2 Huachipato 6
3
2
0
1
5
2
 3
3 U. La Calera 6
3
2
0
1
4
2
 2
4 Coquimbo Unido 6
3
2
0
1
4
2
 2
5 Colo Colo 6
3
2
0
1
4
3
 1
6 O’Higgins 6
3
2
0
1
4
3
 1
7 Cobresal 6
3
2
0
1
5
5
 0
8 U. Concepción 6
3
2
0
1
3
4
 -1
9 Ñublense 5
3
1
2
0
3
2
 1
10 Audax Italiano 4
3
1
1
1
3
1
 2
11 U. Católica 4
3
1
1
1
6
5
 1
12 Universidad de Chile 2
3
0
2
1
1
2
 -1
13 Palestino 2
3
0
2
1
2
4
 -2
14 D. La Serena 1
3
0
1
2
2
4
 -2
15 D. Concepción 0
3
0
0
3
2
6
 -4
16 Everton 0
3
0
0
3
0
6
 -6
