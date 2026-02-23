Campeonato nacional: Huachipato y Colo Colo son los líderes, mientras la U sigue sin ganar

La cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 se cerró este domingo con un nuevo cambio en la parte alta de la tabla y con la Universidad de Chile extendiendo su racha sin triunfos.

Tal como en la jornada anterior, el liderato se definió en el último partido. Deportes Limache necesitaba vencer a Universidad de Chile para mantenerse como puntero exclusivo, pero el empate 2-2 en el duelo disputado ante los azules dejó a los “tomateros” en el tercer puesto con ocho puntos.

El resultado permitió que Huachipato quedara como uno de los líderes del campeonato con nueve unidades, luego de imponerse por 2-1 a Palestino, elenco que aún no logra consolidarse en el torneo.

Colo Colo también alcanzó las nueve unidades y comparte la cima tras derrotar por 1-0 a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua. El conjunto albo suma tres victorias consecutivas y llegará como uno de los punteros al próximo Superclásico frente a la U.

Más atrás aparecen Ñublense y Deportes Limache con ocho puntos. Los “chillanejos” lograron un triunfo 1-0 como visitantes ante Unión La Calera, resultado que les permitió mantener el invicto y cortar una larga racha sin derrotar a los “cementeros”.

Universidad Católica, en tanto, se impuso por 3-1 al campeón Coquimbo Unido en el Claro Arena. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Juan Cornejo y un penal convertido por Fernando Zampedri que selló el resultado.

En otros compromisos de la fecha, Deportes Concepción y Cobresal igualaron 1-1, mientras que Deportes La Serena empató por el mismo marcador ante Universidad de Concepción, dejando a ambos sin conocer la victoria en el torneo.

Everton, por su parte, quedó en una situación compleja tras sumar su cuarta derrota consecutiva, al caer por 1-0 ante Audax Italiano en La Florida.

La quinta fecha se disputará entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo y tendrá como principal atractivo el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

La tabla