Campeonato nacional: Huachipato y Colo Colo son los líderes, mientras la U sigue sin ganar
Huachipato y Colo Colo comparten la cima con nueve puntos tras la cuarta fecha, mientras Universidad de Chile empató 2-2 con Limache y sigue sin conocer la victoria en la Liga de Primera 2026.
La cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 se cerró este domingo con un nuevo cambio en la parte alta de la tabla y con la Universidad de Chile extendiendo su racha sin triunfos.
Tal como en la jornada anterior, el liderato se definió en el último partido. Deportes Limache necesitaba vencer a Universidad de Chile para mantenerse como puntero exclusivo, pero el empate 2-2 en el duelo disputado ante los azules dejó a los “tomateros” en el tercer puesto con ocho puntos.
El resultado permitió que Huachipato quedara como uno de los líderes del campeonato con nueve unidades, luego de imponerse por 2-1 a Palestino, elenco que aún no logra consolidarse en el torneo.
Colo Colo también alcanzó las nueve unidades y comparte la cima tras derrotar por 1-0 a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua. El conjunto albo suma tres victorias consecutivas y llegará como uno de los punteros al próximo Superclásico frente a la U.
Más atrás aparecen Ñublense y Deportes Limache con ocho puntos. Los “chillanejos” lograron un triunfo 1-0 como visitantes ante Unión La Calera, resultado que les permitió mantener el invicto y cortar una larga racha sin derrotar a los “cementeros”.
Universidad Católica, en tanto, se impuso por 3-1 al campeón Coquimbo Unido en el Claro Arena. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Juan Cornejo y un penal convertido por Fernando Zampedri que selló el resultado.
En otros compromisos de la fecha, Deportes Concepción y Cobresal igualaron 1-1, mientras que Deportes La Serena empató por el mismo marcador ante Universidad de Concepción, dejando a ambos sin conocer la victoria en el torneo.
Everton, por su parte, quedó en una situación compleja tras sumar su cuarta derrota consecutiva, al caer por 1-0 ante Audax Italiano en La Florida.
La quinta fecha se disputará entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo y tendrá como principal atractivo el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental.
La tabla
|Nº
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Huachipato
|9
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7
|
3
|4
|2
|Colo Colo
|9
|
4
|
3
|
0
|
1
|
5
|
3
|2
|3
|Deportes Limache
|8
|
4
|
2
|
2
|
0
|
8
|
5
|3
|4
|Ñublense
|8
|
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
2
|2
|5
|U. Católica
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9
|
6
|3
|6
|Audax Italiano
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|3
|7
|Cobresal
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6
|
6
|0
|8
|U. Concepción
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
5
|-1
|9
|U. La Calera
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4
|
3
|1
|10
|Coquimbo Unido
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5
|
5
|0
|11
|O’Higgins
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4
|
4
|0
|12
|Universidad de Chile
|3
|
4
|
0
|
3
|
1
|
3
|
4
|-1
|13
|D. La Serena
|2
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3
|
5
|-2
|14
|Palestino
|2
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3
|
6
|-3
|15
|D. Concepción
|1
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3
|
7
|-4
|16
|Everton
|0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
7
|-7