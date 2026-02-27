Otra vez un Real Madrid vs City: así quedó el sorteo de los octavos de final de la Champions League

Este viernes, en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025/2026, instancia que además dejó definido el cuadro completo rumbo a la final que se disputará en Budapest, Hungría.

Tras la disputa del repechaje, los 16 equipos clasificados conocieron sus respectivos cruces y el camino que deberán recorrer para llegar a la definición del torneo.

El enfrentamiento más atractivo será el que protagonizarán Real Madrid y Manchester City. La ida se jugará el 10 u 11 de marzo en el Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta será el 17 o 18 del mismo mes en el Etihad Stadium. Será la quinta temporada consecutiva en que ambos equipos se enfrentan en la competición. Incluso, en la Fase de Liga de esta edición ya se midieron, con victoria para los ingleses por 2-1 en Madrid.

El ganador de esa llave se medirá en cuartos de final ante Bayern Múnich o Atalanta, que definirán su serie en Alemania.

Por el mismo lado del cuadro quedaron emparejados Galatasaray y Liverpool, quienes cerrarán la serie en Inglaterra. El equipo que avance enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Chelsea y París Saint-Germain, que tendrá su partido de vuelta en Londres.

En la otra parte del cuadro, Barcelona enfrentará al Newcastle inglés. El encuentro de ida se disputará el 10 u 11 de marzo en el St. James’ Park y la vuelta el 17 o 18 en el Spotify Camp Nou. El ganador chocará en cuartos de final con Tottenham o Atlético de Madrid, que iniciarán su serie en España y la concluirán en Inglaterra.

Por último, el Bodø/Glimt noruego jugará ante Sporting de Lisboa. El que avance se medirá en la ronda de los ocho mejores ante Arsenal o Bayer Leverkusen.