Campeonato nacional: la U se queda con el Superclásico ante Colo Colo y Limache es el líder

La quinta fecha de la Liga de Primera 2026 dejó movimientos en la parte alta de la tabla y un Superclásico que volvió a teñirse de azul.

El duelo más esperado de la jornada fue el Superclásico 199, donde Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental. El triunfo significó además la primera victoria para el técnico Francisco “Paqui” Meneghini al mando del conjunto azul.

Con la caída del “Cacique” y también de Ñublense en el cierre de la fecha, el panorama en la parte alta se ajustó. Universidad Católica quedó en el segundo puesto con 10 unidades luego de vencer 2-1 a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún, con un triunfo que se definió en los minutos finales.

Deportes Limache recuperó el liderato del campeonato tras imponerse por 3-0 a Huachipato en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Con ese resultado, el equipo dirigido por Víctor Rivero alcanzó 11 puntos en cinco partidos y quedó como único puntero.



En la tercera posición aparece Unión La Calera, que sumó nueve puntos tras derrotar 3-0 a Audax Italiano en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

La jornada también estuvo marcada por una particularidad: todos los equipos que aún no habían ganado en el torneo lograron su primera victoria.

Deportes La Serena abrió la lista al vencer por la cuenta mínima a Cobresal en El Salvador. Luego fue el turno de Deportes Concepción, que sorprendió al campeón vigente, Coquimbo Unido, y lo derrotó 1-0 como visitante, cortando su invicto como local.

Palestino, en tanto, se impuso 4-2 a O’Higgins en un partido con múltiples goles, resultado que le permite llegar con impulso a su compromiso por Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile.

Everton también celebró por primera vez en el campeonato y lo hizo con contundencia: venció 3-0 a Universidad de Concepción como visitante, dejando de ser el único equipo sin puntos.

La sexta fecha se disputará entre el viernes 6 y el lunes 9 de marzo, y tendrá como uno de sus encuentros destacados el choque entre Everton y Deportes Limache, donde el actual líder buscará mantenerse en la cima del torneo.