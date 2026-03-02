Publicidad
Campeonato nacional: la U se queda con el Superclásico ante Colo Colo y Limache es el líder

La quinta fecha dejó como protagonista a Deportes Limache, que volvió al primer lugar con 11 puntos. Universidad de Chile ganó el Superclásico 199 ante Colo Colo y Universidad Católica quedó como escolta tras imponerse en Chillán.

La Liga de Primera 2026 completó su quinta jornada con el triunfo 1-0 de la U sobre Colo Colo en el Monumental y el regreso de Limache al liderato tras vencer 3-0 a Huachipato. La UC quedó segunda con 10 puntos, mientras Unión La Calera es tercera con nueve. Todos los equipos que no habían ganado celebraron en esta fecha.
La quinta fecha de la Liga de Primera 2026 dejó movimientos en la parte alta de la tabla y un Superclásico que volvió a teñirse de azul.

El duelo más esperado de la jornada fue el Superclásico 199, donde Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental. El triunfo significó además la primera victoria para el técnico Francisco “Paqui” Meneghini al mando del conjunto azul.

Con la caída del “Cacique” y también de Ñublense en el cierre de la fecha, el panorama en la parte alta se ajustó. Universidad Católica quedó en el segundo puesto con 10 unidades luego de vencer 2-1 a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún, con un triunfo que se definió en los minutos finales.

Deportes Limache recuperó el liderato del campeonato tras imponerse por 3-0 a Huachipato en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Con ese resultado, el equipo dirigido por Víctor Rivero alcanzó 11 puntos en cinco partidos y quedó como único puntero.


En la tercera posición aparece Unión La Calera, que sumó nueve puntos tras derrotar 3-0 a Audax Italiano en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

La jornada también estuvo marcada por una particularidad: todos los equipos que aún no habían ganado en el torneo lograron su primera victoria.

Deportes La Serena abrió la lista al vencer por la cuenta mínima a Cobresal en El Salvador. Luego fue el turno de Deportes Concepción, que sorprendió al campeón vigente, Coquimbo Unido, y lo derrotó 1-0 como visitante, cortando su invicto como local.

Palestino, en tanto, se impuso 4-2 a O’Higgins en un partido con múltiples goles, resultado que le permite llegar con impulso a su compromiso por Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile.

Everton también celebró por primera vez en el campeonato y lo hizo con contundencia: venció 3-0 a Universidad de Concepción como visitante, dejando de ser el único equipo sin puntos.

La sexta fecha se disputará entre el viernes 6 y el lunes 9 de marzo, y tendrá como uno de sus encuentros destacados el choque entre Everton y Deportes Limache, donde el actual líder buscará mantenerse en la cima del torneo.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Deportes Limache 11
5
3
2
0
11
5
 6
2 U. Católica 10
5
3
1
1
11
7
 4
3 U. La Calera 9
5
3
0
2
7
3
 4
4 Huachipato 9
5
3
0
2
7
6
 1
5 Colo Colo 9
5
3
0
2
5
4
 1
6 Ñublense 8
5
2
2
1
5
4
 1
7 Audax Italiano 7
5
2
1
2
4
4
 0
8 Cobresal 7
5
2
1
2
6
7
 -1
9 U. Concepción 7
5
2
1
2
4
8
 -4
10 Universidad de Chile 6
5
1
3
1
4
4
 0
11 Coquimbo Unido 6
5
2
0
3
5
6
 -1
12 O’Higgins 6
5
2
0
3
6
8
 -2
13 Palestino 5
5
1
2
2
7
8
 -1
14 D. La Serena 5
5
1
2
2
4
5
 -1
15 D. Concepción 4
5
1
1
3
4
7
 -3
16 Everton 3
5
1
0
4
3
7
 -4
