Campeonato nacional: la U se queda con el Superclásico ante Colo Colo y Limache es el líder
La quinta fecha dejó como protagonista a Deportes Limache, que volvió al primer lugar con 11 puntos. Universidad de Chile ganó el Superclásico 199 ante Colo Colo y Universidad Católica quedó como escolta tras imponerse en Chillán.
La quinta fecha de la Liga de Primera 2026 dejó movimientos en la parte alta de la tabla y un Superclásico que volvió a teñirse de azul.
El duelo más esperado de la jornada fue el Superclásico 199, donde Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental. El triunfo significó además la primera victoria para el técnico Francisco “Paqui” Meneghini al mando del conjunto azul.
Con la caída del “Cacique” y también de Ñublense en el cierre de la fecha, el panorama en la parte alta se ajustó. Universidad Católica quedó en el segundo puesto con 10 unidades luego de vencer 2-1 a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún, con un triunfo que se definió en los minutos finales.
Deportes Limache recuperó el liderato del campeonato tras imponerse por 3-0 a Huachipato en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Con ese resultado, el equipo dirigido por Víctor Rivero alcanzó 11 puntos en cinco partidos y quedó como único puntero.
En la tercera posición aparece Unión La Calera, que sumó nueve puntos tras derrotar 3-0 a Audax Italiano en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.
La jornada también estuvo marcada por una particularidad: todos los equipos que aún no habían ganado en el torneo lograron su primera victoria.
Deportes La Serena abrió la lista al vencer por la cuenta mínima a Cobresal en El Salvador. Luego fue el turno de Deportes Concepción, que sorprendió al campeón vigente, Coquimbo Unido, y lo derrotó 1-0 como visitante, cortando su invicto como local.
Palestino, en tanto, se impuso 4-2 a O’Higgins en un partido con múltiples goles, resultado que le permite llegar con impulso a su compromiso por Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile.
Everton también celebró por primera vez en el campeonato y lo hizo con contundencia: venció 3-0 a Universidad de Concepción como visitante, dejando de ser el único equipo sin puntos.
La sexta fecha se disputará entre el viernes 6 y el lunes 9 de marzo, y tendrá como uno de sus encuentros destacados el choque entre Everton y Deportes Limache, donde el actual líder buscará mantenerse en la cima del torneo.
|Nº
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Deportes Limache
|11
|
5
|
3
|
2
|
0
|
11
|
5
|6
|2
|U. Católica
|10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
11
|
7
|4
|3
|U. La Calera
|9
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7
|
3
|4
|4
|Huachipato
|9
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7
|
6
|1
|5
|Colo Colo
|9
|
5
|
3
|
0
|
2
|
5
|
4
|1
|6
|Ñublense
|8
|
5
|
2
|
2
|
1
|
5
|
4
|1
|7
|Audax Italiano
|7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
4
|
4
|0
|8
|Cobresal
|7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
6
|
7
|-1
|9
|U. Concepción
|7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
4
|
8
|-4
|10
|Universidad de Chile
|6
|
5
|
1
|
3
|
1
|
4
|
4
|0
|11
|Coquimbo Unido
|6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
5
|
6
|-1
|12
|O’Higgins
|6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
8
|-2
|13
|Palestino
|5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
7
|
8
|-1
|14
|D. La Serena
|5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4
|
5
|-1
|15
|D. Concepción
|4
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
7
|-3
|16
|Everton
|3
|
5
|
1
|
0
|
4
|
3
|
7
|-4