Santiago Wanderers hace historia y conquista la Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers hizo temblar el continente y escribió una página dorada en la historia del fútbol juvenil chileno.

El equipo porteño se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub 20 tras empatar 1-1 con Flamengo y ganar 5-4 en la dramática tanda de penales, convirtiéndose en el primer club chileno en levantar este trofeo.

🤯🇨🇱 Santiago Wanderers es el CAMPEÓN de la Copa Libertadores Sub 20, eliminando en el camino a PALMEIRAS y FLAMENGO. Increíble torneo de los pibes chilenos. 🏆pic.twitter.com/uDFYlVf6r3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 23, 2026

El partido, disputado a todo ritmo, tuvo a ambos equipos buscando la victoria desde el primer minuto. Flamengo abrió la cuenta a los 66 minutos con un remate cruzado rasante de Alan Santos que superó al arquero Fabiano Avello. Pero los “caturros” no se rindieron: cuando el reloj casi marcaba el final, Sebastián Vargas cazó un rebote y puso el empate al minuto 89, desatando la ilusión chilena en Ecuador.

La definición desde los doce pasos fue un thriller. El arquero Avello empezó a brillar con el fallo de João Victor, y luego Silva, Vicente Vargas, Lucas Avendaño y Valenzuela no fallaron para los porteños.

La gloria llegó con el quinto penal de Ignacio Flores, que no perdonó y desató la euforia total en el banco y la hinchada.

🥺🇨🇱 ¡HISTORIA DE LA GRANDE! @swanderers es el campeón de la CONMEBOL #LibertadoresSub20. ¡Celebra Valparaíso, celebra Chile! pic.twitter.com/CtcHCdxEHV — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) March 22, 2026

Santiago Wanderers cierra así una campaña invicta e inolvidable, dejando claro que el talento chileno también manda en el fútbol juvenil. La histórica Copa Libertadores Sub 20 ya tiene dueño, y es “caturro”.