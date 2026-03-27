La Roja lo dio vuelta en Auckland y firmó un 4-2 ante la mundialista Cabo Verde
La selección chilena se impuso ante la mundialista africana con goles de Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia. Ahora, el equipo de Córdova se medirá ante Nueva Zelanda, otro rival mundialista, el próximo lunes a las 03:15 horas.
Chile consiguió una espectacular remontada y derrotó 4-2 a Cabo Verde en un amistoso sin antecedentes disputado en el Estadio Eden Park de Auckland.
Ben Brereton abrió la cuenta a los 16 minutos, pero los africanos reaccionaron rápido con Dailon Livramento y Sidny Lopes Cabral antes del descanso, dejando el marcador 2-2.
Gol de Chile
Ben Brereton Diaz
🇨🇱 Chile 1️⃣
🇨🇻 Cabo Verde 0️⃣
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— Chilean Premier League (@AbranCancha8) March 27, 2026
En el segundo tiempo, la selección nacional mostró su mejor versión. Maximiliano Gutiérrez igualó con un oportuno remate a puerta vacía tras un pase de Felipe Loyola, quien minutos después se encargó del 3-2 con un zapatazo al palo derecho.
Gol de Chile
58′ Maximiliano Gutierrez
🇨🇱 Chile 2️⃣
🇨🇻 Cabo Verde 2️⃣ pic.twitter.com/Vn360a3yGQ
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Gol de Chile
70′ Felipe Loyola
🇨🇱 Chile 3️⃣
🇨🇻 Cabo Verde 2️⃣ pic.twitter.com/mIcBXRHDBi
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Gonzalo Tapia cerró la goleada a los 79 minutos, dejando a Chile celebrando en tierras neozelandesas.
Gol de Chile
79′ Gonzalo Tapia
🇨🇱 Chile 4️⃣
🇨🇻 Cabo Verde 2️⃣ pic.twitter.com/QqKmS2ik5u
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El equipo de Cabo Verde, que jugará su primer Mundial frente a España el 15 de junio, sufrió la expulsión de Diney Borges y se encontró superado ante la efectividad chilena.
Mientras tanto, Chile ya empieza a conformar un nuevo grupo pensando en las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, tras quedar fuera por tercera vez consecutiva.
Ahora, el equipo que dirige Nicolás Córdova tendrá otro apriete: enfrentará a Nueva Zelanda el lunes de madrugada, en un nuevo amistoso ante un rival también clasificado a la cita planetaria.