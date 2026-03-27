La Roja lo dio vuelta en Auckland y firmó un 4-2 ante la mundialista Cabo Verde

Chile consiguió una espectacular remontada y derrotó 4-2 a Cabo Verde en un amistoso sin antecedentes disputado en el Estadio Eden Park de Auckland.

Ben Brereton abrió la cuenta a los 16 minutos, pero los africanos reaccionaron rápido con Dailon Livramento y Sidny Lopes Cabral antes del descanso, dejando el marcador 2-2.

Gol de Chile

Ben Brereton Diaz

🇨🇱 Chile 1️⃣

🇨🇻 Cabo Verde 0️⃣

pic.twitter.com/OHbLEgCPp4 — Chilean Premier League (@AbranCancha8) March 27, 2026

En el segundo tiempo, la selección nacional mostró su mejor versión. Maximiliano Gutiérrez igualó con un oportuno remate a puerta vacía tras un pase de Felipe Loyola, quien minutos después se encargó del 3-2 con un zapatazo al palo derecho.

Gol de Chile

58′ Maximiliano Gutierrez

🇨🇱 Chile 2️⃣

🇨🇻 Cabo Verde 2️⃣ pic.twitter.com/Vn360a3yGQ — Chilean Premier League (@AbranCancha8) March 27, 2026

Gol de Chile

70′ Felipe Loyola

🇨🇱 Chile 3️⃣

🇨🇻 Cabo Verde 2️⃣ pic.twitter.com/mIcBXRHDBi — Chilean Premier League (@AbranCancha8) March 27, 2026

Gonzalo Tapia cerró la goleada a los 79 minutos, dejando a Chile celebrando en tierras neozelandesas.

Gol de Chile

79′ Gonzalo Tapia

🇨🇱 Chile 4️⃣

🇨🇻 Cabo Verde 2️⃣ pic.twitter.com/QqKmS2ik5u — Chilean Premier League (@AbranCancha8) March 27, 2026

El equipo de Cabo Verde, que jugará su primer Mundial frente a España el 15 de junio, sufrió la expulsión de Diney Borges y se encontró superado ante la efectividad chilena.

Mientras tanto, Chile ya empieza a conformar un nuevo grupo pensando en las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, tras quedar fuera por tercera vez consecutiva.

Ahora, el equipo que dirige Nicolás Córdova tendrá otro apriete: enfrentará a Nueva Zelanda el lunes de madrugada, en un nuevo amistoso ante un rival también clasificado a la cita planetaria.