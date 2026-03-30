La Roja no puede contra los “Kiwis”: con un jugador menos, cae goleada ante Nueva Zelanda

La selección chilena sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Nueva Zelanda en un partido amistoso disputado en el estadio Eden Park de Auckland, en el marco de las FIFA Series.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova mostró dificultades defensivas y fue superado por el conjunto local, especialmente en las jugadas a balón detenido.

Chile comenzó con intensidad y generó la primera ocasión del partido. En la jugada inicial, Darío Osorio remató desde distancia y obligó al portero Paulsen a realizar una buena intervención.

Sin embargo, con el paso de los minutos el equipo local comenzó a imponer su juego, dominando el mediocampo y generando peligro a través de centros y tiros libres.

Cada balón detenido se transformó en un problema para la defensa chilena. A los 12 minutos, Bindon llegó a marcar tras un tiro libre, aunque el tanto fue anulado por posición de adelanto.

El partido cambió a los 26 minutos tras un doble error de Osorio. El delantero perdió el balón en salida y luego tomó de la camiseta a Chris Wood, recibiendo la segunda tarjeta amarilla y dejando a Chile con diez jugadores.

Poco después, a los 30 minutos, Kosta Barbarouses abrió el marcador para Nueva Zelanda al conectar una volea tras un tiro de esquina.

El arquero Lawrence Vigouroux evitó el segundo gol a los 34 minutos, pero a los 40 Elijah Just aprovechó otro centro desde el córner y anotó el 2-0 tras asistencia de Joe Bell.

Con un hombre menos y desordenado en defensa, el final del primer tiempo fue un alivio para el equipo chileno.

En el inicio del segundo tiempo, Córdova realizó varias modificaciones, con los ingresos de Benjamín Kuscevic, Gonzalo Tapia, Lucas Cepeda y Maximiliano Gutiérrez.

Con esos cambios, Chile logró mayor presencia ofensiva y se acercó al arco rival con remates de Cepeda y la potencia de Tapia.

Sin embargo, a los 60 minutos Nueva Zelanda volvió a golpear en un contragolpe. Randall aprovechó un rebote tras una jugada defensiva de Kuscevic y empujó el balón para marcar el 3-0.

El cuarto gol llegó a los 71 minutos, cuando Ben Wayne capturó otro rebote tras un tiro de esquina y amplió la ventaja para el equipo local.

Chile logró descontar a los 83 minutos. Gonzalo Tapia encaró dentro del área y definió con un potente remate de izquierda para establecer el 4-1 definitivo.