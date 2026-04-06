Campeonato Nacional: Colo Colo sigue líder mientras la UC y la U golean

Este fin de semana se disputó gran parte de la octava fecha de la Liga de Primera 2026, jornada que dejó como principal saldo la continuidad de Colo Colo en la cima del campeonato y las goleadas de Universidad Católica y Universidad de Chile.

El cuadro albo logró mantener el liderato del torneo luego de imponerse por 1-0 a Deportes Concepción en el estadio Collao.

El único tanto del encuentro fue obra de Álvaro Madrid, quien anotó el gol que le permitió al “Cacique” sumar tres puntos clave.

Con este resultado, Colo Colo llegó a 18 unidades y se mantiene en la primera posición de la tabla.



El equipo albo es seguido de cerca por Deportes Limache, que el sábado presionó con una goleada por 4-0 sobre Unión La Calera.



En el tercer lugar se ubica Universidad Católica, que protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la jornada al derrotar por 6-1 a Palestino en el inicio de la fecha.

El triunfo permitió a los cruzados recuperar confianza de cara a su debut en la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Boca Juniors el martes 7 de abril en el Claro Arena.



Por su parte, Universidad de Chile disputó su primer partido del campeonato bajo la conducción del técnico Fernando Gago.

El cuadro azul ratificó las buenas sensaciones mostradas en la Copa de la Liga y goleó por 4-0 a Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

Con este resultado, la U alcanzó los 13 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la tabla.

Los azules comparten puntaje con Ñublense, que quedó quinto tras empatar sin goles frente a Everton en Viña del Mar.

También con 13 unidades aparece O’Higgins en el sexto lugar, luego de vencer por 2-1 a Audax Italiano.



Más atrás, el actual campeón Coquimbo Unido se ubica en la séptima posición con 12 puntos tras derrotar por 3-2 a Cobresal, que marcha penúltimo con siete unidades.



La octava fecha se completará este lunes con el encuentro entre Huachipato y Universidad de Concepción en Talcahuano.

La Liga de Primera continuará con la novena jornada el viernes 10 de abril, aunque el duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido fue reprogramado para el 3 de mayo debido a la participación de los piratas en la Copa Libertadores.