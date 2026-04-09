Chile tendrá presencia arbitral en el Mundial 2026: serán liderados por Cristian Garay

La FIFA confirmó este jueves el listado de árbitros que participarán en el Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, entre los que figuran cuatro representantes chilenos.

Entre los designados destaca el árbitro Cristian Garay, quien ha dirigido regularmente en la Liga de Primera del fútbol chileno y en torneos organizados por la Conmebol.

El juez nacional estará acompañado por los árbitros asistentes Miguel Rocha y José Retamal, quienes también fueron incluidos en la nómina oficial para el certamen.

A ellos se suma Juan Lara, quien participará en el torneo en el rol de encargado del VAR.

El jefe del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, explicó que el proceso de selección se basó en el nivel de los jueces elegidos.

“Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Los árbitros designados son los mejores del mundo”, afirmó.

El exárbitro italiano también señaló que los jueces contarán con apoyo técnico y médico durante la preparación para el torneo.

“Los árbitros seleccionados han recibido y seguirán recibiendo un amplio apoyo de nuestros preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico”, indicó.

Collina agregó que el objetivo es que los árbitros lleguen en condiciones óptimas al inicio del campeonato.

“Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo”, sostuvo.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.