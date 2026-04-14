Regresa la Champions League: se disputarán los duelos de vuelta de cuartos de final

No hay margen de error: la Champions League entra en tierra de definiciones y esta semana cuatro gigantes europeos se juegan todo por seguir con vida en la carrera por la “Orejona”.

Los duelos de vuelta de los cuartos de final se disputarán entre martes y miércoles, con llaves abiertas y equipos obligados a remontar resultados adversos.

Uno de los focos estará puesto en el cruce entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, donde los catalanes buscarán revertir el 2-0 sufrido en la ida. El partido se jugará en el estadio Riyadh Metropolitano, en Madrid.

En paralelo, el Liverpool FC intentará dar vuelta la serie en Anfield ante el Paris Saint-Germain, que llega con una ventaja de dos goles tras imponerse en París.

Para el miércoles, la acción continuará en Londres, donde el Arsenal FC recibirá al Sporting CP con la misión de sostener el 1-0 conseguido como visitante.

El cierre de la jornada estará a cargo del duelo entre el Real Madrid y el FC Bayern Munich, en el Allianz Arena. Los españoles llegan obligados a remontar el 2-1 que los alemanes lograron en la ida.

Todos los encuentros se disputarán a las 15:00 horas de Chile y podrán seguirse a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Con escenarios abiertos y sin favoritos claros, la Champions vuelve a escena con una premisa simple: cualquier error puede costar la eliminación.