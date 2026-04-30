La histórica jornada del “Zanahoria” Pérez y sus tres penales atajados da la vuelta al mundo

Sebastián “Zanahoria” Pérez vivió una noche histórica en la Copa Sudamericana y terminó convirtiéndose en fenómeno internacional luego de atajar tres veces consecutivas un penal al delantero brasileño Carlos Vinicius, en el empate 0-0 entre Palestino y Gremio disputado en La Cisterna.

La secuencia ocurrió durante el segundo tiempo y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales y medios deportivos de distintos países, debido a lo inusual del episodio.

El delantero brasileño ejecutó el penal en tres oportunidades consecutivas, luego de que en los primeros dos intentos el VAR ordenara repetir la jugada por adelantamiento del arquero chileno. Sin embargo, Pérez volvió a imponerse en cada remate y terminó transformándose en la gran figura de la noche.

La actuación del arquero de Palestino comenzó rápidamente a dar la vuelta al mundo y fue recogida por medios de Europa y Sudamérica.

En Francia, el diario L’Équipe describió el episodio señalando que “Carlos Vinicius lo intentó todo, en vano”. El medio agregó que el delantero “tuvo una noche tumultuosa el miércoles, marcada por su triple fallo de penalti contra Palestino”.

Además, detallaron que “el portero rival, Sebastián Pérez, realizó tres atajadas, dos veces ayudado por los postes”.

En España, Diario Sport calificó la escena como “insólita” y destacó que el arquero chileno “detuvo tres veces seguidas el mismo penal”.

El diario Marca, en tanto, centró su cobertura en la compleja noche del atacante brasileño y aseguró que vivió “la peor noche de su carrera”.

“Carlos Vinicius vivió ante Palestino la peor noche de su carrera: el atacante de Gremio falló ¡tres veces! el mismo penalti en un margen de apenas seis minutos”, publicó el medio español.

Marca además comparó el episodio con la recordada actuación de Martín Palermo en Copa América 1999, cuando falló tres penales ante Colombia.

En Brasil, el portal UOL calificó lo ocurrido como “una jugada extraña y muy desafortunada”, mientras que Lance detalló cada intento del delantero brasileño.

“En los dos primeros penaltis, el portero Sebastián Pérez evitó que Tricolor anotara. Sin embargo, el portero se adelantó a la línea de gol. En el tercer intento, el delantero resbaló justo antes de disparar, perdiendo precisión”, señalaron.

Desde Argentina también destacaron el episodio y lo calificaron como uno de los momentos más extraordinarios del torneo continental.

“Atajó tres penales consecutivos en el lapso de solo cinco minutos, una secuencia jamás vista en el torneo y que transformó la noche en el Estadio Municipal de La Cisterna en un hito difícil de igualar”, destacaron medios trasandinos.

Más allá de la viralización internacional, la actuación de Pérez resultó clave para que Palestino rescatara un empate sin goles ante Gremio, resultado que mantiene al cuadro árabe en competencia en la Copa Sudamericana.