RN pide al Gobierno resguardar el legado de políticas sociales del expresidente Piñera

La controversia por los ajustes presupuestarios y los oficios emanados desde Hacienda comenzó a generar incomodidad dentro del propio oficialismo. En Renovación Nacional aparecieron las primeras señales de alerta ante la posibilidad de que programas asociados al legado del expresidente Sebastián Piñera terminen siendo afectados en medio del plan de contención del gasto público impulsado por el Gobierno.

El tema instaló ruido especialmente por dos iniciativas consideradas emblemáticas para Chile Vamos: la Pensión Garantizada Universal (PGU) y los liceos Bicentenario. Ambas políticas fueron impulsadas durante las administraciones de Piñera y hoy son defendidas dentro de RN como parte central de la identidad del sector.

La inquietud no solo apunta al eventual impacto práctico de los ajustes, sino también a la señal política que podría transmitir el Ejecutivo en materias particularmente sensibles para el electorado de centroderecha.

En ese contexto, la exministra Karla Rubilar llamó a resguardar las políticas impulsadas durante el gobierno anterior y afirmó que forman parte de avances que, a su juicio, deben mantenerse. “Las políticas sociales, en particular las del presidente Sebastián Piñera, deben continuar porque le hacen bien a Chile. No tengo la menor duda de que el presidente Kast lo tiene claro”, sostuvo.

Las declaraciones fueron respaldadas desde la dirigencia de Renovación Nacional. La secretaria general del partido, Katherine Martorell, marcó un matiz respecto del respaldo al Ejecutivo y enfatizó que la colectividad no renunciará a defender programas considerados parte del legado de Piñera.

“RN es un partido leal, pero no obsecuente. Y eso significa que las políticas que son, sobre todo, legado del presidente Sebastián Piñera se van a defender”, señaló.

La tensión se instaló luego de que se conocieran lineamientos presupuestarios y recomendaciones de revisión sobre distintos programas estatales, en medio del ajuste fiscal impulsado por Hacienda y de la discusión sobre reducción del gasto público.

Aunque desde el Gobierno han insistido en que no existe intención de eliminar beneficios sociales, en sectores de Chile Vamos persiste preocupación por cómo se ha manejado comunicacionalmente el tema y por el efecto político que puede provocar abrir debates sobre programas altamente valorados.

Desde Hacienda buscaron bajar el tono de la polémica asegurando que el objetivo de las revisiones apunta a eficiencia y control del gasto, descartando afectaciones a beneficios ya otorgados a la ciudadanía.