Gobernador Orrego y modificación de norma urbanística: “No queremos repetir guettos verticales”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) impulsada por el Ministerio de Vivienda, advirtiendo que flexibilizar las normas de densidad podría profundizar problemas urbanos y repetir experiencias de hacinamiento en distintos sectores de Santiago.

En declaraciones a El Mostrador, Orrego sostuvo que el déficit habitacional no puede resolverse únicamente aumentando la cantidad de viviendas construidas, sino incorporando planificación territorial, servicios y condiciones adecuadas de habitabilidad.

“La experiencia nos demuestra que aumentar la densidad sin reglas claras puede generar más presión sobre los territorios y menos oportunidades para quienes más lo necesitan”, afirmó.

La autoridad regional agregó que el foco no debe estar solo en construir más departamentos, sino en desarrollar barrios con infraestructura y conectividad. “No se trata solo de construir más, sino de construir mejor. Construir viviendas requiere el desarrollo de barrios, más conectividad, servicios y calidad de vida, no solo metros cuadrados de cemento y ojalá de área verde”, señaló.

Orrego además apuntó directamente a experiencias urbanas anteriores que, a su juicio, reflejan los riesgos de una expansión sin planificación adecuada. “No queremos repetir la experiencia de los guettos verticales en Estación Central o de Bajos de Mena en Puente Alto”, sostuvo.

El gobernador añadió que el crecimiento urbano debe realizarse con participación de las autoridades locales y considerando el impacto sobre los territorios.

“Nuestro desafío es claro: crecer como ciudad sin perder calidad de vida. Eso exige decisiones responsables y participativas, no disposiciones reglamentarias como sacadas de un sombrero de mago. Acá necesitamos que el desarrollo urbano esté al servicio de las personas y no al revés”, afirmó.

Las declaraciones de Orrego se producen luego de la carta publicada previamente en El Mostrador por alcaldes y autoridades metropolitanas, donde manifestaron reparos a la propuesta del Minvu y alertaron sobre el impacto de la flexibilización normativa.

“Santiago enfrenta un déficit habitacional real y urgente. Como alcaldes y gobernador de la Región Metropolitana, lo sabemos y compartimos la responsabilidad de resolverlo. Por eso mismo no podemos guardar silencio ante la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)”, señala el texto.

En la misiva, las autoridades advierten que “la reforma propuesta duplica la densidad en ciertas zonas de la región y la cuadruplica en otras, elimina herramientas comunales de planificación y elude los instrumentos de la Ley 21.807”.

El documento agrega que “más densidad no significa más vivienda asequible. Sin garantías de acceso, los beneficios irán al mercado, no a las familias que hoy no pueden comprar”.

Asimismo, los firmantes pidieron al Ejecutivo avanzar en una reforma coordinada con municipios y gobiernos regionales.

“Pedimos al Gobierno construir esta reforma con nosotros, no sobre nosotros”, sostuvieron.

Entre los principales firmantes de la carta aparecen el gobernador Claudio Orrego y alcaldes como Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal), Fares Jadue (Recoleta), Claudia Pizarro (La Pintana), Matías Toledo (Puente Alto), Joel Olmos (La Cisterna), Claudio Castro (Renca) y Javiera Reyes (Lo Espejo).