Liga de Primera: Colo Colo es el exclusivo líder, y ganaron la U y la UC

Colo Colo reafirmó su condición de líder de la Liga de Primera al imponerse por 4-2 a Deportes La Serena en el estadio La Portada. El conjunto albo alcanzó los 33 puntos y amplió a diez unidades su ventaja sobre los equipos que lo siguen en la clasificación.

El cuadro popular construyó su victoria con goles de Víctor Méndez, Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Francisco Marchant. Los locales respondieron mediante Bruno Gutiérrez y Diego Rubio, aunque no lograron evitar una nueva derrota frente al puntero del campeonato.

Los principales perseguidores de Colo Colo también consiguieron triunfos durante la jornada. Universidad Católica venció por 3-0 a Huachipato en Talcahuano gracias a las anotaciones de Clemente Montes, Justo Giani y Diego Corral.

Coquimbo Unido, por su parte, derrotó por 3-2 a Deportes Limache en el estadio Lucio Fariña. Los aurinegros remontaron el marcador con un autogol de Alfonso Parot, además de tantos de Alejandro Camargo y Nicolás Johansen.

Universidad de Chile también festejó en el Estadio Nacional. Los azules superaron por 2-1 a Deportes Concepción con un doblete de Eduardo Vargas. Mario Sandoval había marcado el empate transitorio para el conjunto visitante.

La fecha se completó con el triunfo de Everton por 3-2 sobre O’Higgins en Rancagua, la victoria de Ñublense por 1-0 ante Cobresal en El Salvador y el empate sin goles entre Palestino y Audax Italiano. Además, Universidad de Concepción y Unión La Calera igualaron 0-0 en el estadio Ester Roa.

