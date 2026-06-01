Teatro Mori en clave stand up: El Trinche, Avello e Izquierdo protagonizan junio

Junio tendrá a la comedia como gran protagonista en Teatro Mori con una cartelera marcada por figuras consagradas y nuevos talentos del stand up latinoamericano. El gran hito del mes será la llegada de Martín Dardik, más conocido como El Trinche, quien debutará en Mori Recoleta con doble función de “Probando Gambetas” el próximo 5 de junio.

El destacado comediante argentino, fenómeno del streaming y una de las voces emergentes más relevantes de la escena trasandina, compartirá programación con Felipe Avello y Felipe Izquierdo, consolidando una oferta que apuesta por el humor en sus múltiples formatos.

Martín Dardik, una de las revelaciones del humor argentino, llega a Teatro Mori con “Probando Gambetas”, un espectáculo que combina stand up, improvisación y conversación directa con el público. Cada función se construye en tiempo real, haciendo de la interacción y la espontaneidad parte central de una experiencia distinta en cada presentación.

Actualmente, el comediante es una de las figuras destacadas de Luzu TV y, pese a su corta edad, ha construido una sólida trayectoria que da cuenta de un oficio escénico capaz de posicionarlo como uno de los nombres más interesantes de la nueva comedia latinoamericana.

La cartelera de junio también contará con el regreso de Felipe Avello, quien se presentará en Mori Recoleta los días 2, 3, 23 y 24 de junio, además de sumar funciones el 16 y 17 en Mori Parque Arauco. Con su estilo impredecible, cercano e interactivo, Avello propone un espectáculo donde la improvisación y la complicidad con el público son protagonistas.

A ello se suma Felipe Izquierdo, quien tendrá funciones de su unipersonal “Soy el único que no me conozco” en Mori Vitacura, con una rutina cargada de humor agudo y reflexión, además del regreso de “La Elvira” a Mori Parque Arauco, donde revive a uno de sus personajes más emblemáticos en una propuesta que mezcla sátira, nostalgia y crítica social.

Con esta programación, Teatro Mori reafirma su apuesta por una cartelera diversa y contingente, reuniendo distintas generaciones, estilos y lenguajes del humor en una experiencia que convierte a junio en un mes imperdible para los amantes del stand up.

La programación completa, junto con detalles de cada montaje y horarios, está disponible en teatromori.com. Además, las funciones cuentan con descuentos para afiliados de Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y miembros de LT Beneficios. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster o directamente en las boleterías de cada sala.