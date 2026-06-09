Chile derrota al mundialista Congo en amistoso con poco fútbol y que sólo tuvo tres golazos

La selección chilena puso fin a su gira por Europa con una victoria por 2-1 sobre República Democrática del Congo en Orleans, Francia, en un encuentro que ofreció escaso juego asociado, pocas oportunidades de gol y que terminó definiéndose por la calidad de tres remates.

Durante gran parte del partido ambos equipos mostraron dificultades para generar peligro. Chile controló algunos pasajes a través de Vicente Pizarro y Víctor Méndez en el mediocampo, pero no logró traducir esa posesión en llegadas claras. Por el lado africano, clasificado al Mundial 2026, tampoco hubo profundidad suficiente para inquietar de manera constante a Lawrence Vigouroux.

La primera mitad transcurrió sin remates al arco por parte de La Roja y con escasas emociones. Las combinaciones ofensivas entre Darío Osorio, Lucas Cepeda, Nils Reichmuth y Gonzalo Tapia no encontraron espacios ante una defensa congoleña ordenada, en un trámite que dejó poco para destacar.

El partido cambió recién en el complemento. A los 52 minutos, Gonzalo Tapia logró intervenir en una de las pocas acciones ofensivas elaboradas por Chile y habilitó a Darío Osorio. El volante sacó un potente zurdazo desde fuera del área que se instaló junto a un poste para abrir el marcador y romper un encuentro que hasta entonces parecía encaminado al empate.

Con la ventaja, Chile administró el juego sin generar demasiadas ocasiones adicionales. Cuando el partido ingresaba en su recta final, Matías Sepúlveda amplió la diferencia con un preciso lanzamiento penalizado desde tiro libre. El balón superó la barrera y dejó sin reacción al arquero africano para establecer el 2-0 a los 85 minutos.

La respuesta de República Democrática del Congo fue inmediata. Dos minutos más tarde, Joris Kayembe culminó una jugada por la banda izquierda con un remate cruzado que venció a Vigouroux y descontó para los mundialistas.

Más allá del resultado, el encuentro dejó nuevamente dudas sobre el funcionamiento colectivo de la selección chilena. La victoria cortó una racha de derrotas frente a Portugal y Nueva Zelanda, pero el equipo volvió a mostrar dificultades para construir ocasiones de peligro y dependió principalmente de acciones individuales para marcar diferencias.