Qué ver en el Mundial este jueves 25: Alemania vs Ecuador como el partido de la jornada

El Mundial 2026 comienza a cerrar la fase de grupos. Este jueves 25 de junio se disputará una intensa jornada con seis encuentros correspondientes a la tercera y última fecha de los grupos D, E y F, donde varias selecciones buscarán asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

La programación arrancará a las 16:00 horas con dos compromisos en simultáneo por el Grupo E.

El principal atractivo será el choque entre Alemania y Ecuador, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York. El encuentro será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Disney+ y Paramount+.

En paralelo, Costa de Marfil enfrentará a Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Este compromiso podrá verse por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

A partir de las 19:00 horas será el turno del Grupo F, también con dos partidos en simultáneo.

En el AT&T Stadium de Dallas, Japón se medirá frente a Suecia en un duelo que será transmitido por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

Al mismo tiempo, Países Bajos enfrentará a Túnez en el Arrowhead Stadium de Kansas. Este encuentro podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

La jornada concluirá a las 22:00 horas con la definición del Grupo D.

Paraguay enfrentará a Australia en el Levi’s Stadium de San Francisco. El compromiso será transmisión de ADN Deportes y también podrá verse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

En simultáneo, Estados Unidos se medirá con Turquía en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un partido que estará disponible por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

Con seis partidos en un solo día, el Mundial comenzará a definir el cuadro de los dieciseisavos de final, en una jornada donde varias selecciones se jugarán la clasificación y otras intentarán cerrar de buena forma su participación en la Copa del Mundo.