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Qué ver en el Mundial este jueves 25: Alemania vs Ecuador como el partido de la jornada DEPORTES Archivo

Qué ver en el Mundial este jueves 25: Alemania vs Ecuador como el partido de la jornada

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Por : El Mostrador Deportes
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La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva este jueves 25 de junio con seis partidos correspondientes a la última fecha de las zonas D, E y F. Alemania enfrenta a Ecuador en uno de los duelos más atractivos de la jornada, mientras Paraguay buscará avanzar ante Australia.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Mundial 2026 continúa este jueves 25 de junio con seis encuentros que definirán nuevos clasificados a octavos de final. Alemania se mide con Ecuador en el duelo estelar, mientras también habrá acción para Japón, Países Bajos, Paraguay, Estados Unidos y otras selecciones que disputan la última fecha de la fase grupal.
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El Mundial 2026 comienza a cerrar la fase de grupos. Este jueves 25 de junio se disputará una intensa jornada con seis encuentros correspondientes a la tercera y última fecha de los grupos D, E y F, donde varias selecciones buscarán asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

La programación arrancará a las 16:00 horas con dos compromisos en simultáneo por el Grupo E.

El principal atractivo será el choque entre Alemania y Ecuador, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York. El encuentro será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Disney+ y Paramount+.

En paralelo, Costa de Marfil enfrentará a Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Este compromiso podrá verse por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

A partir de las 19:00 horas será el turno del Grupo F, también con dos partidos en simultáneo.

En el AT&T Stadium de Dallas, Japón se medirá frente a Suecia en un duelo que será transmitido por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

Al mismo tiempo, Países Bajos enfrentará a Túnez en el Arrowhead Stadium de Kansas. Este encuentro podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

La jornada concluirá a las 22:00 horas con la definición del Grupo D.

Paraguay enfrentará a Australia en el Levi’s Stadium de San Francisco. El compromiso será transmisión de ADN Deportes y también podrá verse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

En simultáneo, Estados Unidos se medirá con Turquía en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un partido que estará disponible por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

Con seis partidos en un solo día, el Mundial comenzará a definir el cuadro de los dieciseisavos de final, en una jornada donde varias selecciones se jugarán la clasificación y otras intentarán cerrar de buena forma su participación en la Copa del Mundo.

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