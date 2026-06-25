Los neandertales utilizaban dientes de rinoceronte para tallar la piedra

A diferencia de otras especies de megafauna, como el mamut, el papel del rinoceronte en las estrategias de subsistencia de los grupos humanos prehistóricos y las relaciones que mantuvieron con estos animales a lo largo del Paleolítico siguen siendo poco conocidos. No solo servían como fuente de alimento: también eran personajes representados en el arte rupestre, como las famosas pinturas de la cueva de Chauvet (Ardèche, Francia), de hace más de 30 000 años.

El descubrimiento reciente de marcas inusuales en dientes de rinoceronte procedentes del yacimiento paleolítico de Payre, en el valle del Ródano –datado entre 250 000 y 130 000 años atrás–, planteó una pregunta intrigante: ¿podrían estas huellas ser el resultado de una actividad humana intencionada?

El uso de huesos de grandes herbívoros como herramientas para retocar y afilar utensilios de piedra está bien documentado en Europa desde las primeras fases del Paleolítico. Los dientes de rinoceronte también son restos comunes en yacimientos paleolíticos de Europa y Asia, pero pocos estudios habían sugerido, hasta ahora, que grupos humanos prehistóricos pudieran haberlos recolectado y utilizado deliberadamente.

Fracturas y marcas inusuales

Hace más de 200 000 años, en yacimientos como Payre, en el sureste de Francia, y Panxian Dadong, en China, los arqueólogos recuperaron cientos de dientes de rinoceronte, algunos de ellos con fracturas recurrentes y marcas superficiales no convencionales.

Estas observaciones impulsaron la investigación del proyecto RINO para indagar si más dientes de rinoceronte se habían utilizado como herramientas en otros conjuntos ricos en esta clase de restos del mismo período en toda Europa. ¿Podría esto representar un comportamiento neandertal hasta ahora desconocido?

Estamos ante la primera investigación interdisciplinaria exhaustiva sobre el tema, que combina el análisis de restos fósiles con experimentos arqueológicos realizados en dientes de rinoceronte modernos. Esto ofrece una oportunidad única para comparar las huellas producidas experimentalmente hoy con las conservadas en el registro arqueológico.

Planteamiento de la investigación

Como parte del proyecto RINO, revisamos doce yacimientos arqueológicos en función de su contexto, de las evidencias de actividad humana y de la abundancia de dientes de rinoceronte presentes en sus conjuntos faunísticos. En dos de ellos, encontramos dientes modificados de rinoceronte: en la cueva de El Castillo (España) y en Pech-de-l’Azé II (Francia).

En estos yacimientos del Paleolítico medio se analizaron un total de 281 dientes pertenecientes al rinoceronte de estepa –[Stephanorhinus hemitoechus]–(https://en.wikipedia.org/wiki/Narrow-nosed_rhinoceros) y al rinoceronte de Merck –Stephanorhinus kirchbergensis–. Esta última especie representa el mayor rinoceronte fósil conocido en Europa para este período.

Con el fin de establecer un marco comparativo que permitiera distinguir las alteraciones naturales de las modificaciones potencialmente realizadas por los seres humanos, también se incluyeron restos dentales procedentes de yacimientos arqueo-paleontológicos de Europa occidental y colecciones osteológicas de rinocerontes modernos.

En total, examinamos 168 dientes de rinoceronte procedentes de cuatro yacimientos arqueo-paleontológicos del Pleistoceno: Wasserbillig (Luxemburgo), Oetrange (Luxemburgo), Cova del Rinoceront (España) y Les Plumettes (Saône-et-Loire, Francia). Además, se analizaron 236 dientes procedentes de la colección comparativa conservada en la Galería de Anatomía Comparada del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) de París.

Se realizaron, asimismo, análisis de microdesgaste dental en dientes fósiles de rinoceronte con el objetivo de determinar si las marcas observadas podían ser el resultado de la masticación y de las actividades normales de alimentación, y no de la intervención humana.

Científicos ensayando con dientes actuales

Un componente fundamental del proyecto estuvo dedicado a la arqueología experimental. Mediante el uso de molares y premolares de rinoceronte como herramientas de percusión en experimentos controlados realizados por arqueólogos experimentados, el equipo de investigación buscó crear una colección de referencia exhaustiva de huellas producidas experimentalmente e identificar las posibles funciones y la comodidad de uso de estas herramientas.

El programa experimental se llevó a cabo con 18 dientes de rinoceronte moderno. Estos se utilizaron en actividades de percusión, que incluyeron el retoque, la talla y el uso como yunque sobre útiles líticos de cuarzo y sílex. El objetivo era documentar las huellas producidas por la acción humana y compararlas con las observadas en el registro arqueológico.

Voluntarios forzosos, al dentista del zoo

Uno de los mayores desafíos para hacerlo fue obtener dientes de rinoceronte moderno para los experimentos. Tras una búsqueda exhaustiva y con la ayuda de Alexis Lécu (veterinario del MNHN), tres parques zoológicos aceptaron proporcionar dientes: Peaugres Zoo (Ardèche), Sigean African Reserve (Aude) y Montpellier Zoo (Hérault).

Además, se desarrollaron una serie de experimentos –en el Laboratorio de Tafonomía de Madrid (laboratorio LeaT)– destinados a reproducir en el laboratorio procesos naturales, como la abrasión y la compactación sedimentaria, a los que los dientes pueden verse sometidos durante su fosilización.

Los resultados revelaron que las marcas identificadas en El Castillo y Pech-de-l’Azé II eran similares a las producidas durante las experimentaciones arqueológicas. Además, el análisis de microdesgaste confirmó que estas huellas se formaron después de la muerte de los animales, ya que no se detectaron señales de alimentación en las marcas.

Uso de dientes como herramientas de percusión

Por lo tanto, podemos concluir que las huellas identificadas en dientes de rinoceronte procedentes de El Castillo y Pech-de-l’Azé II son producto de la actividad humana. Los dientes habrían sido utilizados por los neandertales como herramientas de percusión en la fabricación de útiles líticos (sílex y cuarzo).

Sus características morfológicas –tamaño, peso, facilidad de manipulación, superficie oclusal plana y resistencia a la fractura– podrían haberlos hecho especialmente adecuados para usos técnicos.

Por otra parte, a partir del grado de desgaste observado en los dientes, parece que los neandertales mostraban preferencia por los de rinocerontes de mayor edad. Es posible sus superficies dentales más planas podrían haberlos hecho más adecuados como herramientas. Además, se pudieron centrar en individuos más viejos porque podían ser presas más fáciles o porque accedían a ellos una vez muertos, como carroñeros.

Incógnitas por resolver

Este estudio amplía nuestra comprensión del comportamiento neandertal, sus decisiones técnicas y la diversidad de materias primas que recolectaban y utilizaban, al tiempo que aporta nuevas evidencias sobre la explotación de recursos animales. Pero, simultáneamente, el descubrimiento también plantea numerosas cuestiones nuevas que, por el momento, siguen sin resolverse.

¿Qué aporta este descubrimiento a nuestra comprensión de los neandertales y su relación con su entorno? ¿Cuáles fueron sus estrategias de obtención (caza, carroñeo, captura) y explotación del rinoceronte? ¿Fueron las mismas para todas las especies de rinocerontes que había en estos periodos en Europa? ¿Influyeron sus características morfológicas, conductuales y ecológicas, así como su disponibilidad en los distintos hábitats, en estos comportamientos?

En la actualidad, tampoco está claro si se trató de un comportamiento general o específico de los grupos neandertales del oeste de Europa.

Consideramos poco probable que el uso de dientes de rinoceronte como materia prima fuera un comportamiento limitado en el tiempo y en el espacio. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas sobre la amplitud, la función y la posible dimensión simbólica de esta práctica. Por esta razón, se continuará con una revisión general de los restos dentales de rinoceronte procedentes de diferentes yacimientos paleolíticos a la luz de estas nuevas observaciones.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.