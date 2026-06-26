Renuncia Alan Meyer, histórico ejecutivo que lideró la expansión de Mercado Libre en Chile

Mercado Libre confirmó la salida de Alan Meyer, uno de los ejecutivos más emblemáticos de la compañía en Chile y actual vicepresidente para los países andinos. El ingeniero civil industrial dejará oficialmente la empresa el próximo 30 de junio, poniendo fin a una trayectoria de más de 12 años en la firma de comercio electrónico.

La decisión comenzó a ser comunicada internamente durante las últimas horas y forma parte de un proceso de reorganización cuya estructura será dada a conocer oficialmente este viernes. Hasta ahora, la empresa no ha definido quién asumirá el cargo que deja Meyer.

Su salida marca el fin de una etapa para Mercado Libre en Chile. Meyer ingresó a la compañía en abril de 2014 como marketplace manager, convirtiéndose en el primer trabajador de la firma en el país, justo cuando la empresa iniciaba sus operaciones locales.

Desde ese puesto encabezó la instalación de Mercado Libre en Chile y posteriormente lideró el lanzamiento de Mercado Pago en 2015 y de Mercado Envíos en 2016, dos de las principales unidades de negocio que impulsaron el crecimiento del ecosistema de la compañía.

En 2018 asumió la gerencia general de Mercado Libre Chile y, posteriormente, fue ampliando sus responsabilidades hasta incorporar las operaciones de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Desde enero de 2024 se desempeñaba como vicepresidente para los países andinos.

En su perfil de LinkedIn, Meyer resume ese proceso destacando que “tuve el privilegio de armar un equipo de primerísima línea, juntando talentos de múltiples industrias”, lo que permitió “empezar a transformar el posicionamiento de la marca en un referente de comercio electrónico local”.

Sobre su paso por la gerencia en Chile, agrega que “como gerente general de la operación en Chile tuve la oportunidad de seguir trabajando en el desarrollo ecosistémico de la compañía localmente, desafiando paradigmas en las industrias de pagos, logística, comercio electrónico, clasificados y desarrollo de tecnología”.

Asimismo, destaca que durante su gestión “mantuve el liderazgo directo del Marketplace, posicionándolo por primera vez como el sitio de comercio electrónico N°1 en Top of Mind en Chile”.

La salida del ejecutivo ocurre apenas unos meses después de que encabezara uno de los anuncios más relevantes de la compañía en el país. En marzo, junto al Presidente José Antonio Kast, presentó una inversión de US$750 millones para Chile.

En esa oportunidad afirmó: “Usted y sus ministros aquí presentes han dicho que Chile puede más y nosotros lo compartimos 100%. Chile puede mucho más. Es precisamente por eso que hemos apostado por el país”.

También sostuvo que “en momentos muy críticos, Mercado Libre siempre ha creído en todo el potencial que tiene para dar”.

Hace solo unos días, además, había celebrado el traslado de la empresa a sus nuevas oficinas en Costanera Center. En esa publicación escribió: “Cambiarse de casa siempre da un poco de nostalgia mezclada con alegría”.

“Las nuevas oficinas son una manifestación más de lo que venimos haciendo: invertir y creer en Chile, apostar por un futuro aún mejor y crear el espacio para poder construir juntos ese futuro”, señaló.

El mensaje concluía con una frase que hoy cobra un nuevo significado tras conocerse su salida de la empresa: “Pocos hubieran imaginado lo que hemos hecho hasta ahora. Mucho ha cambiado. Sin embargo lo que viene, será todavía más emocionante. Lo mejor, está llegando”.

La salida de Meyer se produce además en medio de una etapa de cambios al interior de Mercado Libre. En mayo de 2025, el fundador de la compañía, Marcos Galperín, anunció que dejaría el cargo de director ejecutivo a partir de enero de 2026, siendo reemplazado por Ariel Szarfsztejn, quien forma parte de la empresa desde 2017.