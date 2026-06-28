Qué ver en el Mundial este domingo 28: arrancan los dieciseisavos de final con un partido

El Mundial 2026 deja atrás la fase de grupos y este domingo 28 de junio comienza oficialmente la etapa de eliminación directa con el estreno de los inéditos dieciseisavos de final, incorporados tras la ampliación del torneo a 48 selecciones.

La jornada tendrá un solo compromiso, pero marcará el inicio del camino definitivo hacia el título mundial, donde ya no habrá margen para el error.

A partir de las 15.00 horas de Chile, Sudáfrica enfrentará a Canadá en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un duelo entre dos de las grandes sorpresas de la primera fase. Ambos equipos clasificaron como segundos de sus respectivos grupos y buscarán convertirse en el primer clasificado a los octavos de final.

El encuentro será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por D Sports en televisión por cable o satélite y la plataforma DGO, además de Paramount+.

Sudáfrica avanzó tras finalizar en el segundo lugar del Grupo A, mientras que Canadá hizo lo propio como escolta de Suiza en el Grupo B, luego de una fase de grupos en la que mostró un alto poder ofensivo, incluida una goleada sobre Qatar.

A diferencia de la fase inicial, desde esta instancia todos los partidos serán de eliminación directa. Si el marcador termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno y, de persistir la igualdad, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.