Brasil remonta ante Japón con gol agónico y avanza a octavos del Mundial

Brasil sufrió más de lo esperado, pero logró revertir el marcador ante Japón y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 con una victoria 2-1 definida en el minuto 95.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti chocó durante buena parte del encuentro con el orden defensivo japonés, que apostó por un 5-3-2 para cortar los circuitos ofensivos de Paquetá, Vinicius y compañía.

Japón abrió la cuenta a los 29 minutos, luego de un error de Danilo en la salida. Kaishu Sano interceptó un pase hacia el centro, avanzó sin oposición y venció a Alisson con un remate colocado desde las inmediaciones del área.

Brasil reaccionó en el segundo tiempo con más empuje que claridad. La igualdad llegó a los 56 minutos, cuando Casemiro conectó de cabeza un centro largo que superó a la defensa japonesa.

Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Gabriel Martinelli resolvió el cruce en el cierre. El delantero recibió un pase de Bruno Guimarães y definió con un toque sutil ante Zion Suzuki; el balón dio en el palo y terminó entrando.

Con el triunfo, Brasil sigue en carrera por su sexta corona mundialista y espera rival del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.