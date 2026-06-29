Brasil remonta ante Japón con gol agónico y avanza a octavos del Mundial
La Verdeamarela venció 2-1 con un tanto de Gabriel Martinelli en el minuto 95, tras comenzar abajo ante un Japón que resistió gran parte del partido.
Brasil sufrió más de lo esperado, pero logró revertir el marcador ante Japón y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 con una victoria 2-1 definida en el minuto 95.
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti chocó durante buena parte del encuentro con el orden defensivo japonés, que apostó por un 5-3-2 para cortar los circuitos ofensivos de Paquetá, Vinicius y compañía.
Japón abrió la cuenta a los 29 minutos, luego de un error de Danilo en la salida. Kaishu Sano interceptó un pase hacia el centro, avanzó sin oposición y venció a Alisson con un remate colocado desde las inmediaciones del área.
Brasil reaccionó en el segundo tiempo con más empuje que claridad. La igualdad llegó a los 56 minutos, cuando Casemiro conectó de cabeza un centro largo que superó a la defensa japonesa.
Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Gabriel Martinelli resolvió el cruce en el cierre. El delantero recibió un pase de Bruno Guimarães y definió con un toque sutil ante Zion Suzuki; el balón dio en el palo y terminó entrando.
Con el triunfo, Brasil sigue en carrera por su sexta corona mundialista y espera rival del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.