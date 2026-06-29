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Presidente Kast respalda legislar Ley Alejandro y promete cita con familias de víctimas PAÍS

Presidente Kast respalda legislar Ley Alejandro y promete cita con familias de víctimas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente afirmó que el Ejecutivo trabaja alternativas frente a delitos cometidos por jóvenes instrumentalizados por el crimen organizado. También abordó la ley de reconstrucción y el plan para zonas extremas en Magallanes.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Presidente José Antonio Kast respaldó legislar iniciativas asociadas a la Ley Alejandro y anunció una reunión con familias de víctimas de delitos violentos. El Ejecutivo trabaja alternativas frente a jóvenes instrumentalizados por el crimen organizado, con participación de los ministerios de Justicia, Desarrollo Social y Seguridad. También abordó la ley de reconstrucción y el plan para zonas extremas en Magallanes.
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El Presidente José Antonio Kast respaldó avanzar en la idea de legislar iniciativas vinculadas a la denominada Ley Alejandro, tras el crimen de un menor de 12 años, y anunció que se reunirá con familias de víctimas de delitos violentos.

El Mandatario abordó el tema en entrevista con Radio Polar, donde sostuvo que el Gobierno busca enfrentar el problema de manera integral, considerando proyectos ya presentados y nuevas propuestas del Ejecutivo.

“Queremos reunirnos con la familia también de Joaquín, de Alejandro, y de los distintos menores que han fallecido a manos de asesinos juveniles para ver cómo enfrentar esto”, señaló Kast. El Presidente vinculó esos casos con crímenes ocurridos en Huechuraba, Rancagua y San Bernardo.

Kast indicó que el Ejecutivo ha conversado con parlamentarios que impulsan iniciativas legales y que las alternativas están siendo trabajadas desde los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, y Seguridad e Interior. También dijo que espera concretar la reunión con las familias tras su gira por Paraguay y Uruguay.

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El Mandatario afirmó que una de las preocupaciones del Gobierno es que jóvenes sean “instrumentalizados por el crimen organizado” y usados como “herramientas del delito”. Agregó que las medidas deben considerar rehabilitación y mejores mecanismos de acogida en establecimientos educacionales, en línea con la tramitación de la ley de Escuelas Protegidas.

En la misma entrevista, Kast se refirió brevemente al proyecto de ley de reconstrucción, cuya idea de legislar comenzará a discutirse en el Senado, y destacó que busca facilitar grandes inversiones. Además, afirmó que el Gobierno quiere concretar en Magallanes el Plan Estratégico de Desarrollo de Zonas Extremas, con foco en conectividad, infraestructura e industrias como hidrógeno verde, salmonicultura, turismo y logística antártica.

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