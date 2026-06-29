Fujimori queda a un paso de la Presidencia tras estrecho triunfo en Perú con 100% contabilizado

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó este lunes al 100 % de actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial en Perú y dejó a Keiko Fujimori como virtual presidenta de la República, tras imponerse por un margen estrecho sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Según publicó La Tercera, la lideresa de Fuerza Popular alcanzó el 50,135 % de los votos, equivalente a 9.223.396 sufragios, mientras Sánchez obtuvo el 49,865 %, con 9.173.755 apoyos. La diferencia entre ambos fue de 49.641 votos.

El resultado, sin embargo, aún debe completar el trámite institucional. Pese al avance del cómputo oficial, falta que concluyan las audiencias de proclamación descentralizada de resultados en los Jurados Electorales Especiales (JEE), paso previo a la proclamación nacional.

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, señaló que durante la jornada se esperaba la proclamación de resultados en 22 JEE. Más tarde, los pendientes se redujeron a cuatro: Huancavelica, Tumbes, Coronel Portillo y Piura 2.

Valdivia explicó que esos jurados esperaban el vencimiento de plazos para la presentación y resolución de eventuales impugnaciones. “En la fecha aproximada del 3 estaríamos proclamando los resultados”, indicó.

El organismo electoral prevé que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora se realice el 15 de julio en el Teatro Nacional. Hasta ahora, 39 de los 60 Jurados Electorales Especiales proclamaron sus resultados entre el jueves 25 de junio y este lunes 29.