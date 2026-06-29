Top Secret: el plan privatizador de Jorge Quiroz

Presentado por:





¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que aún no está suscritos a la versión premium)! El optimismo de JP Morgan. En su informe de perspectivas de mitad de año elevó su recomendación para el mercado chileno a “sobreponderar” … o en castellano simple: compren.

Las razones: la reformas de Kast, el alto precio del cobre y el hecho de que la bolsa está barata ya que fuimos castigados “en exceso durante el primer semestre por el alza del petróleo”. Sobre la macro, el informe destaca a Chile como uno de los pocos países de América Latina que mantiene un camino de consolidación fiscal y que está teniendo una discusión seria sobre disciplina presupuestaria.

Sobre la macro, el informe destaca a Chile como uno de los pocos países de América Latina que mantiene un camino de consolidación fiscal y que está teniendo una discusión seria sobre disciplina presupuestaria. Sobre el escenario global, JP Morgan ve un mundo que sigue creciendo, pero con tasas altas, inflación pegajosa y una bolsa cada vez más dependiente de la IA. Y afirma que la economía global llega a la segunda mitad de 2026 en mejor pie de lo que muchos anticipaban.

La semana económica arranca con una batería de datos clave para tomarle el pulso a la actividad, el empleo y las expectativas del mercado después de la última RPM del Banco Central. El plato fuerte es el Imacec de mayo. El mercado quiere ver si la economía comenzó a repuntar luego de contraerse en los primeros 3 meses del año y mostrar una mejora tenue en abril.

Ese será el telón de fondo para la discusión en el Senado de la megarreforma del Gobierno, en la que se vienen cambios.También en la agenda de esta semana: el martes la Cámara Alta vota la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Se aprobó con pocas ganas en diputados y con el lobby en contra de La Moneda. Salvo sorpresas, ni los votos ni los ánimos están en el Senado.

También en esta edición de El Semanal: los planes reservados de Quiroz para vender empresas y activos del Estado, parte del nuevo flanco privatizador del Gobierno; Chile ante la trampa de recaudar poco, ser poco productivos y empleo débil; y la arremetida ante IA y los desafíos políticos.

Además, se picó el rector Peña;Eguiguren dice que Australis/Joyvio va por un nuevo arbitraje; Enap y la pelea sin cuartel entre la ministra Rincón y los sindicatos; y a propósito del Mundial y una anomalía futbolística: no somos la región más rica, ni la más poblada, ni la que más invierte en deporte, pero nuestros equipos rinden muy por encima de lo que su peso económico permitiría anticipar.

Ahora, antes de arrancar: ¿quieres tener la versión completa de El Semanal y recibirla los domingos y jueves antes que nadie? Entonces SUSCRÍBETE y súmate a nuestra comunidad.

1

EL SEGUNDO ACTO QUE PREPARA QUIROZ

Quiroz mira al Estado empresario: el nuevo flanco privatizador del Gobierno. La idea está circulando en privado y cuatro fuentes confirman que el ministro de Hacienda estudia abrir la puerta a la venta de empresas públicas o participaciones estatales. Para sus críticos, no es una medida aislada, sino una señal más de una contrarreforma pro mercado que empieza a tomar forma.

La agenda económica del Gobierno de José Antonio Kast empieza a mostrar una segunda capa.Más allá de la reforma tributaria pro inversión, el ajuste fiscal y el discurso de “recuperar el crecimiento”, en reuniones privadas el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estaría compartiendo una idea políticamente explosiva.

Según fuentes que han conocido esas conversaciones, en el radar aparecen activos sensibles: parte de Codelco, ENAP, EFE y otras empresas públicas. No se trataría necesariamente de una privatización total, sino de fórmulas graduales. Se analizan aperturas a capital privado, venta de participaciones, concesiones, asociaciones o desinversión parcial. Pero el solo hecho de poner esos nombres sobre la mesa ya abrió una alerta en el mundo político y económico que conocen algunos detalles.

Consultado Hacienda, el equipo de comunicaciones dijo que no harían comentarios.

En Hacienda la lógica sería fiscal y de productividad: ordenar el balance del Estado, levantar recursos, reducir cargas financieras y forzar disciplina de mercado en empresas. Pero también hay una lógica ideológica de un gobierno que llegó al poder prometiendo achicar al Estado.

El contexto ayuda a entender la tentación. El Gobierno ya sinceró que no alcanzará el equilibrio fiscal prometido en su período y que la consolidación será más lenta de lo ofrecido en campaña.

En la oposición y entre economistas más críticos la lectura es otra y ven una agenda de restauración neoliberal más amplia. La venta de activos estatales sería solo una pieza de un paquete que incluye eventuales cambios a la Tasa Máxima Convencional para la banca, presión para modificar o ralentizar aspectos de la reforma de pensiones y una CMF bajo el liderazgo de Catherine Tornel que, según esa mirada, estaría más disponible a escuchar a Sanhattan y eliminarle trabas.

El punto de quiebre es que varias señales empiezan a conversar entre sí. Las AFP vienen haciendo ruido por la licitación de stock de afiliados y otros cambios de la reforma previsional. La banca celebró —o al menos respiró aliviada— con la postergación del Sistema de Finanzas Abiertas (Ley Fintech).

Y en el mercado financiero se instaló la percepción de que la nueva administración quiere bajar la intensidad regulatoria después de años de reformas que apuntaban a más competencia, más transparencia y más límites al poder de los incumbentes.

El lobby de las AFP ya se está sintiendo. La semana pasada, en un seminario sobre infraestructura organizado por Banco Santander, AFP Habitat se sumó a otras AFP que han advertido sobre los problemas y desafíos que implicaría la licitación de stock contemplada en la reforma previsional y que apunta a aumentar la competencia y bajar los costos.

Los fondos de pensiones están tratando de instalar que la reforma previsional no solo afecta su modelo de negocios, sino también la profundidad del mercado de capitales y la inversión en infraestructura.

En el caso de la TMC, el argumento técnico es conocido: flexibilizar el techo permitiría que más personas accedan a crédito formal y reduciría la exclusión financiera. El contraargumento también: relajar ese límite puede terminar encareciendo el crédito para los segmentos más vulnerables y devolver poder de mercado a bancos, retail financiero y emisores no bancarios.

El contraargumento también: relajar ese límite puede terminar encareciendo el crédito para los segmentos más vulnerables y devolver poder de mercado a bancos, retail financiero y emisores no bancarios. La postergación de las Finanzas Abiertas calza en esa misma narrativa.La CMF justificó el retraso por razones técnicas, ciberseguridad, continuidad operacional y complejidad de implementación. Pero para las fintech, el efecto práctico es claro: la banca gana tiempo y el nuevo ecosistema pierde velocidad. En simple, se posterga una de las herramientas más importantes para abrir datos, reducir asimetrías y permitir que nuevos actores compitan por clientes hoy cautivos.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunida.

2

CHILE ANTE LA TRAMPA DE RECAUDAR POCO Y EMPLEO DÉBIL

Más impuestos no bastan, más empleo tampoco alcanza. Es una de las complejas conclusiones de la Conferencia FEN-CAF (Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile y Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe) de hace una semana.

El consenso es que Chile enfrenta un doble desafío: necesita más ingresos fiscales, pero las medidas tradicionales recaudan poco; y necesita más empleo, pero también mejor productividad.

A propósito del megaproyecto de Quiroz. La discusión tributaria chilena suele girar en torno al IVA, el impuesto a la renta y la eterna pregunta de cómo cerrar la brecha fiscal. Pero una de las conclusiones más incómodas de la conferencia es que las recetas más obvias recaudan bastante menos de lo que promete el debate político.

Un estudio presentado en el encuentro muestra que subir el IVA de 19% a 20% recaudaría cerca de 0,40% del PIB, mientras que eliminar completamente el tramo exento del impuesto personal aportaría alrededor de 0,46% del PIB. Juntas, ambas medidas sumarían apenas 0,85% del PIB: menos que el gasto neto por intereses de la deuda pública.

La conclusión política es clara: ampliar la base por abajo agrega contribuyentes, pero no cambia la aguja fiscal. La razón de fondo es la concentración del ingreso. Si el 1% más rico capta entre 22% y 26% del ingreso total, la consolidación fiscal difícilmente podrá descansar solo en más IVA o en hacer tributar a quienes hoy están exentos en los tramos bajos. El debate, inevitablemente, tendrá que mirar hacia los altos ingresos, el capital y las empresas.

El diagnóstico conecta con otro problema estructural: productividad. La chilena se estancó desde 2010-2012, pero uno de los estudios presentados plantea que el problema no es principalmente tecnológico, sino de mala asignación de recursos. El freno estaría concentrado en la manufactura doméstica y en grandes empresas incumbentes, lo que apunta a una economía donde los recursos no necesariamente están fluyendo hacia las firmas más dinámicas.

El mercado laboral completa el cuadro. El informe presentado por el saliente decano de la FEN y expresidente del Banco Central, José De Gregorio, revela que el desempleo entre universitarios subió a 9,2% y el 38% de los ocupados con educación superior completa trabaja en empleos que no requieren esa calificación. No es solo un problema de falta de empleo: también es un problema de mala utilización del capital humano.

Para seguir leyendo y tenerla historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

3

LOS RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE LA IA

La fiebre por la inteligencia artificial ya tiene su contramovimiento. Y lo llamativo es que la reacción más fuerte no viene desde Europa ni desde países rezagados tecnológicamente, sino desde Estados Unidos, el epicentro del boom.

Esta semana The Economist lo pone en portada y lo plantea como el inicio de una batalla política más grande : la IA promete productividad, crecimiento y ventaja geopolítica frente a China, pero también amenaza empleos, comunidades, medios, marcas y la forma en que circula la información.

: la IA promete productividad, crecimiento y ventaja geopolítica frente a China, pero también amenaza empleos, comunidades, medios, marcas y la forma en que circula la información. La cara más visible de esa resistencia son los centros de datos.En distintos estados norteamericanos, comunidades locales se están organizando contra nuevos proyectos por su consumo de electricidad, agua y suelo. ¿Pasará algo similar en Chile, donde estamos apostando fuerte a atraer inversiones en centro de datos, aprovechando el boom solar del norte?

El desafío político y social. El reclamo va más allá de la cuenta de la luz. Los data centers se están transformando en el símbolo físico de una ansiedad más profunda: que la IA avance demasiado rápido, que los beneficios queden concentrados en pocos y que el costo social lo paguen trabajadores y consumidores. Es un tema que no está en la agenda política acá en Chile y pocos, salvo el exsenador Guido Girardi, están hablando del tema.

El temor es que la IA desordene el mercado laboral, altere relaciones sociales y vuelva obsoletas habilidades enteras antes de que el Estado, las empresas y las personas puedan adaptarse.

altere relaciones sociales y vuelva obsoletas habilidades enteras antes de que el Estado, las empresas y las personas puedan adaptarse. Para seguir leyendo y tenerla historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

Un mensaje de Tenpo

Tenpo finalista en los Best Branding Awards Chile 2026

Tenpo fue seleccionado como finalista de los Best Branding Awards Chile 2026, iniciativa que distingue a las marcas que han logrado construir valor de manera consistente a través de una estrategia sólida, una propuesta diferenciadora y una conexión sostenible con las personas.

iniciativa que distingue a las marcas que han logrado construir valor de manera consistente a través de una estrategia sólida, una propuesta diferenciadora y una conexión sostenible con las personas. El bancofue uno de los dos finalistas en la categoría Estrategia de Marca B2C gracias al caso “Tenpo, el camino a convertirnos en el primer neobanco de Chile”. La iniciativa tuvo como objetivo posicionar a Tenpo como una alternativa financiera innovadora y confiable, ad portas de entrar en operaciones como banco.

“Tenpo, el camino a convertirnos en el primer neobanco de Chile”. La iniciativa tuvo como objetivo posicionar a Tenpo como una alternativa financiera innovadora y confiable, ad portas de entrar en operaciones como banco. Entre los principales resultados de la iniciativa destacan un crecimiento de 25,2% en usuarios activos, el alcance de 89% en el nivel de conocimiento de marca y una mejora en la percepción de la compañía en redes sociales, donde el sentimiento positivo pasó de 11% a 28%.

el alcance de 89% en el nivel de conocimiento de marca y una mejora en la percepción de la compañía en redes sociales, donde el sentimiento positivo pasó de 11% a 28%. Los ganadores de esta edición serán anunciados el próximo 29 de julio.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: FÚTBOL Y PBI

Sudamérica es una anomalía futbolística: no es la región más rica, ni la más poblada, ni la que más invierte en deporte, pero sus selecciones masculinas rinden muy por encima de lo que su peso económico permitiría anticipar.

El análisis lo hace el economista argentino Daniel Schteingart en la última edición de su newsletter Atlas . Según su análisis, la Conmebol tiene un desempeño 18% superior al esperado por tamaño de economía.

Según su análisis, la Conmebol tiene un desempeño 18% superior al esperado por tamaño de economía. El más extremo del planeta es Uruguay, el país con más futbolistas célebres per cápita de todos. Su economía es la número 91 del mundo. Su fútbol, la número 11. Un país de menos de 4 millones rindiendo como una potencia (aunque en este mundial no le queda nada que celebrar: nuevamente no pasó la fase de grupos). Los charrúas tienen casi once figuras memorables por millón de habitantes, más que cualquier otro país. ¿Chile? 0,71, o sea malito.

El análisis afirma que riqueza y población explican apenas el 44% de la fuerza futbolística de un país. El otro 56% es lo interesante:

En la región el fútbol llegó temprano, se institucionalizó rápido en clubes, ligas y redes barriales, y generó una tradición que se transmitió por generaciones. Esa historia creó una maquinaria imperfecta, pero muy eficaz, para detectar y formar talento.

Para entenderla historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

5

LA SEMANA EN REDES: LA SORPRESA DE MERCADO LIBRE

La noticia remeció al mercado el viernes temprano: Alan Meyer anunciaba su salida de Mercado Libre después de 12 años. Sorprendió incluso a la propia empresa. El ingeniero chileno fue el responsable del lanzamiento de MELI en Chile y desde hace unos años lideraba la región andina.

Nadie sospechaba.Hace menos de dos semanas inauguraba las nuevas oficinas en el Costanera Center: 4 pisos y 6000 m2. Y hace menos de 2 meses se reunía con el Presidente Kast para anunciar una millonaria nueva inversión del gigante de e-commerce y logística argentino en Chile. La apuesta es tener 5.000 empleados para fin de año.

Su decisión sorprendió a todos, excepto a sus más cercanos. Y finalmente este fin de semana salió a explicarla en su cuenta de LinkedIn. Su explicación no debería sorprender, pero a veces estamos tan absorbidos por nuestras ambiciones que se nos olvida lo importante. A Alan no. Acá los dos mensajes que más me hicieron sentido.

“He tenido el privilegio y la suerte de poder acompañar el crecimiento de MELI y ahora tengo el nuevo privilegio de poder tomar un respiro, junto a mi familia, para escribir un libro que espero pronto vea la luz, volver a leer vorazmente y pensar mis próximos 5-10 años en un mundo que está cambiando para siempre en la revolución tecnológica más grande de la historia”.

“La vida es corta y el tiempo limitado. Soy afortunado de poder elegir cómo quiero escribir mi próximo capítulo”.

Para seguir leyendo y tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Un mal debut para el abogado Carlos Peña. Su primer rol como abogado litigante no fue un éxito. La semana pasada la Corte de Apelaciones, en un fallo inédito, anuló el laudo arbitral del caso Australis, en el que rector de la UDP fue contratado por Joyvio/Australis para los alegatos.

Y el rector de la UDP se picó. Abandonó por un momento su rol de columnista y salió con los tapones de punta a criticar a los jueces en El Mercurio: “Mi opinión acerca del fallo —sin perjuicio de que es obvio que no esté de acuerdo con él— es que se trata de una decisión defectuosa” .

Abandonó por un momento su rol de columnista y salió con los tapones de punta a criticar a los jueces en El Mercurio: Peña cuestionó que la mayoría de la Corte haya sustituido la labor de los árbitros y advirtió que el fallo revela una concepción demasiado estrecha del rol judicial . “ Pienso que eso es un grave error que daña la manera en que los jueces deben concebir su labor” . Y defendió que los árbitros Pedro Pablo Vergara y Andrés Jana sí actuaron dentro de sus facultades al acoger la petición de Joyvio.

“ Y defendió que los árbitros Pedro Pablo Vergara y Andrés Jana sí actuaron dentro de sus facultades al acoger la petición de Joyvio. Eso sí, quizás hubiera sido bueno que el rector mencionara que fue socio del abogado Jana hasta por lo menos 2016. Jana fue el juez árbitro (del panel arbitral) propuesto por la demandante Joyvio (Australis).

Jana fue el juez árbitro (del panel arbitral) propuesto por la demandante Joyvio (Australis). Para seguir leyendo y tenerla historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

– Y a propósito del caso Australis, en una entrevista en El Mercurio, Alberto Eguiguren, el abogado que lidera el equipo legal de la salmonera, adelanta que van a pedir un nuevo arbitraje. Su punto clave es que iniciarán el procedimiento para que la disputa sea revisada por un nuevo tribunal arbitral en el CAM Santiago. La apuesta es reponer la ofensiva civil, ahora con un tribunal distinto y con la experiencia del fallo anterior sobre la mesa.

El abogado afirma que el caso no se cayó y que su tesis de fondo sigue viva. Cabe recordar que en el laudo arbitral el tribunal dijo que no hubo dolo ni se escondió información, pero igual condenó a Quiroga a pagar cerca de US$ 300 millones. El recurso de nulidad de Cristobal Eyzaguirre y su equipo de Claro y Cía alegó que el tribunal arbitral falló algo que ninguna de las partes pidió. La Corte de Apelaciones le dio la razón (fallo dividido).

Cabe recordar que en el laudo arbitral el tribunal dijo que no hubo dolo ni se escondió información, pero igual condenó a Quiroga a pagar cerca de US$ 300 millones. El recurso de nulidad de Cristobal Eyzaguirre y su equipo de Claro y Cía alegó que el tribunal arbitral falló algo que ninguna de las partes pidió. La Corte de Apelaciones le dio la razón (fallo dividido). La estrategia de Eguiguren parece apuntar a transformar una derrota procesal en una segunda oportunidad. Buscará volver al CAM, mantener viva la arista penal y reactivar acciones en el extranjero cuando estime que el nuevo escenario procesal lo permita.

La anulación del laudo arbitral ya tuvo efectos fuera de Chile. Tras el fallo, Eguiguren se vio obligado a desistir de dos acciones que mantenía abiertas en Estados Unidos: una en Nueva York, donde buscaba obtener información financiera de la familia Quiroga, y otra en Florida, donde pretendía que se reconociera el laudo arbitral ahora dejado sin efecto.

Para seguir leyendo y tenerla historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

– Rincón vs. ENAP y la palabra “crisis” que encendió la polémica y genera sospechas. La ministra de Energía Ximena Rincón encendió una polémica con su entrevista en DF que hace que al interior de la empresa se pregunten: ¿qué trama el Gobierno en la principal empresa energética del Estado?

En la entrevista la ministra Rincón puso el foco en temas de deuda, gobierno corporativo, operaciones internacionales y el caso de emisiones en Concón, instalando la idea de una empresa bajo tensión.

La respuesta del sindicato fue dura y poco habitual.Fenatrapech acusó a la ministra de actuar con imprudencia, no como una observadora externa, sino como integrante de la junta de accionistas. Su punto central es que una autoridad del propio Gobierno no puede hablar públicamente de una “crisis” en ENAP sin afectar la credibilidad de la empresa ante bancos, proveedores, contrapartes y el mercado.

La pregunta de fondo es por qué el Gobierno eligió instalar públicamente esa tensión justo cuando la compañía muestra números inéditos. La lectura de los que conocen la interna es que sería parte de una estrategia para hacerle cambios profundos a la empresa, reducir el poder de los principales sindicatos, que históricamente han estado alineados al PS y la DC; y evaluar si hay partes de la empresa que no son estratégicas que podrían venderse, como parte de los planes de Hacienda (de los que hablamos en el arranque) de deshacerse de empresas (o partes de empresas) del Estado.

El contraargumento interno: ENAP no estaría en crisis, sino en uno de sus mejores momentos financieros. La empresa cerró 2025 con utilidades por US$848 millones, más del doble que en 2024, y un EBITDA consolidado de US$1.465 millones, el mayor de su historia. También informó una reducción de deuda de US$450 millones y bajó su apalancamiento. La declaración también defiende el corazón estratégico de ENAP: seguridad energética y presencia internacional.

La empresa cerró 2025 con utilidades por US$848 millones, más del doble que en 2024, y un EBITDA consolidado de US$1.465 millones, el mayor de su historia. También informó una reducción de deuda de US$450 millones y bajó su apalancamiento. La declaración también defiende el corazón estratégico de ENAP: seguridad energética y presencia internacional. Para seguir leyendo y tenerla historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

– Cencosud sigue de compras en la región. El holding de la familia Paulmann aceleró en dos semanas una señal clara al mercado: quiere redoblar su apuesta a crecer fuera de Chile. Primero anunció la compra de St. Marche en Brasil, una cadena premium de supermercados en São Paulo; y ahora sumó Makro en Colombia, reforzando su apuesta por el formato mayorista y Cash & Carry.

La operación en Brasil apunta más a rentabilidad que a escala. Marche opera 32 tiendas en São Paulo y ciudades cercanas, con foco en productos frescos, clientes de mayores ingresos y una propuesta premium. La compra de St. Marche se financiaría con recursos provenientes de desinversiones recientes en Brasil, en una señal de que el grupo está saliendo de activos menos rentables para concentrarse en formatos donde puede diferenciarse y capturar mejores márgenes.

En Colombia, el movimiento es distinto pero complementario. Cencosud anunció la adquisición del 100% de Makro Supermayorista, por aproximadamente US$158 millones, financiados con recursos propios. Makro opera 21 tiendas en 16 ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y está enfocada en clientes profesionales, emprendedores y compras mayoristas.

Para seguir leyendo y tenerla historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

Un mensaje de la UDP

Encuesta UDP: 86% de los encuestados percibe desigualdad en el sistema judicial chileno

La última encuesta Democracia UDP – Feedback revela que, si bien se considera a la justicia como un pilar fundamental de la democracia, existe una alta percepción de que en Chile es desigual y corrupta. Un 94% de los encuestados cree que los políticos reciben un trato favorable, seguidos por las personas de clase alta (85%) y funcionarios públicos (62%), mientras que las personas de bajos ingresos (67%), clase media (41%) y de pueblos originarios (40%) son vistas como las más perjudicadas. Entre sus problemas, el mayor es la corrupción: un 91% la califica como “muy grave”.

Un 94% de los encuestados cree que los políticos reciben un trato favorable, seguidos por las personas de clase alta (85%) y funcionarios públicos (62%), mientras que las personas de bajos ingresos (67%), clase media (41%) y de pueblos originarios (40%) son vistas como las más perjudicadas. Entre sus problemas, el mayor es la corrupción: un 91% la califica como “muy grave”. Respecto a la edad penal, el 48% cree que la edad mínima de responsabilidad debería rebajarse a menos de 14 años, frente a un 46% que prefiere mantenerla. La brecha política es nítida: un 68% de quienes se consideran de derecha piden rebajarla, frente a solo un 29% de la izquierda.

La encuesta destapa otros temas de relevancia para el debate público: frente a los delitos económicos, un 94% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con que las infracciones como fraudes y sobornos siempre deben castigarse con penas de cárcel efectivas; un 74% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con que el ingreso ilegal al país debería ser considerado un delito grave; y un 72% de los encuestados se declara de acuerdo o muy de acuerdo con que las personas con una enfermedad incurable tengan derecho a la eutanasia. Revise la encuesta completa aquí.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– La semana económica arranca con una batería de datos clave para tomarle el pulso a la actividad, el empleo y las expectativas del mercado después de la última RPM del Banco Central.

Martes 30 de junio: el INE publicará varias cifras relevantes de mayo y del trimestre móvil marzo-mayo. El dato más esperado será el de Empleo Nacional, en un contexto donde el mercado laboral sigue siendo uno de los flancos débiles de la economía. También se conocerán el Índice de Producción Industrial (IPI) de mayo, la Molienda de Trigo y los Índices de Actividad del Comercio (IAC), que permitirán medir el desempeño de la industria, el consumo y algunos sectores productivos.

el INE publicará varias cifras relevantes de mayo y del trimestre móvil marzo-mayo. El dato más esperado será el de Empleo Nacional, en un contexto donde el mercado laboral sigue siendo uno de los flancos débiles de la economía. También se conocerán el Índice de Producción Industrial (IPI) de mayo, la Molienda de Trigo y los Índices de Actividad del Comercio (IAC), que permitirán medir el desempeño de la industria, el consumo y algunos sectores productivos. Miércoles: a las 8:30 horas, el Banco Central publicará el Imacec de mayo , una cifra clave para evaluar si la economía mantiene las señales de debilidad que han marcado los últimos datos de actividad o si aparece algún rebote relevante en el segundo trimestre.

, una cifra clave para evaluar si la economía mantiene las señales de debilidad que han marcado los últimos datos de actividad o si aparece algún rebote relevante en el segundo trimestre. Jueves: a las 8:30 horas se publicará la Encuesta de Operadores Financieros post RPM de junio, que mostrará cómo el mercado está leyendo el mensaje del Banco Central tras su última decisión de política monetaria y qué espera para la trayectoria de la TPM, el tipo de cambio y la inflación.

y qué espera para la trayectoria de la TPM, el tipo de cambio y la inflación. Jueves: la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, presenta su informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, iniciativa impulsada junto a 30 gremios y empresas. El informe busca aportar evidencia y propuestas concretas para enfrentar el avance de los mercados ilegales en nuestro país.

presenta su informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, iniciativa impulsada junto a 30 gremios y empresas. El informe busca aportar evidencia y propuestas concretas para enfrentar el avance de los mercados ilegales en nuestro país. Viernes: la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participará en la 17ª Conferencia Anual organizada por el Banco Central de Reserva del Perú y el Reinventing Bretton Woods Committee, que se realizará en Cusco,Perú. Su intervención será seguida de cerca por el mercado, en una semana marcada por datos de actividad, empleo y expectativas.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: IA Y EL TRABAJO

Esta semana vale la pena leer la nueva columna de Francisco de Lara en El Mostrador sobre inteligencia artificial, no porque vuelva sobre la pregunta más obvia —qué tareas podrá hacer la IA por nosotros—, sino porque apunta a una inquietud más profunda: qué pasa con empresas, profesiones e instituciones diseñadas sobre la base de la especialización, justo cuando la tecnología empieza a erosionar ese principio.

El doctor en Filosofía y consultor estratégico parte con Adam Smith y la fábrica de alfileres para recordar que la división del trabajo fue uno de los pilares de la prosperidad moderna. La idea era simple: si cada persona se especializa en una función, la producción se multiplica. Esa lógica no solo organizó empresas, sino también hospitales, escuelas, burocracias públicas y buena parte de la vida social moderna.

La idea era simple: si cada persona se especializa en una función, la producción se multiplica. Esa lógica no solo organizó empresas, sino también hospitales, escuelas, burocracias públicas y buena parte de la vida social moderna. El giro de la columna está en conectar ese modelo con el fenómeno del “hágalo usted mismo”.Lo que antes parecía una rareza de fin de semana —arreglar un mueble, cortar el pasto, hacer tareas de especialistas— con la IA se vuelve potencialmente estructural. Hoy alguien puede traducir, diseñar, programar, analizar datos o producir contenido sin dominar completamente el oficio que antes justificaba la existencia del especialista.

Una columna que da para pensar la IA más allá del entusiasmo operativo. Su tesis es que quizás lo importante no sea solo qué podemos hacer con inteligencia artificial, sino qué ocurrirá con las organizaciones construidas sobre principios que la propia IA está volviendo obsoletos.

Presentado por:





Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.