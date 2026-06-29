Diputada Schneider(FA) acusa indefinición de Chile Vamos frente a Republicanos

La subjefa de bancada de los diputados del Frente Amplio (FA), Emilia Schneider, apuntó contra Chile Vamos en la antesala de la votación en el Senado de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y sostuvo que ve una “indefinición” en ese sector sobre su relación con Republicanos.

En entrevista con La Tercera, Schneider afirmó que la oposición ha logrado actuar con unidad frente a la llamada megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, pese a matices internos como la abstención del senador Pedro Araya o la apertura del PPD a aprobar la idea de legislar. Según la parlamentaria, esas diferencias no constituyen “mayores fisuras” en la oposición.

La diputada contrastó ese escenario con el oficialismo, donde dijo observar diferencias crecientes y falta de conducción política. “Veo una indefinición en Chile Vamos sobre si quieren ser una derecha distinta a la ultraderecha o si van a bailar al ritmo de republicanos”, planteó.

Respecto de la acusación constitucional contra Grau, Schneider pidió que los senadores consideren los informes técnicos y afirmó que incluso la Dirección de Presupuestos (Dipres) habría refutado los fundamentos del libelo. Además, sostuvo que le parecería “muy extraño” que el Partido Republicano actuara sin consultar al Presidente Kast.

La parlamentaria también defendió el rol del FA tras su primer congreso ideológico, al señalar que la colectividad busca ejercer una oposición firme, pero no obstruccionista. En esa línea, sostuvo que el partido no está disponible para retrocesos y que seguirá impulsando propuestas frente a un gobierno que, a su juicio, no ha mostrado voluntad de diálogo.