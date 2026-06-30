Mundial: en un partidazo, Marruecos elimina en penales a Países Bajos y pasa a octavos de final

Marruecos se convirtió este lunes en el cuarto clasificado a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Países Bajos en una dramática definición por penales, luego de igualar 1-1 durante los 120 minutos de juego en el Estadio BBVA de Monterrey.

El conjunto africano fue ampliamente superior durante buena parte del compromiso y solo pudo sellar su clasificación desde los doce pasos, luego de rescatar el empate en los descuentos del tiempo reglamentario.

El encuentro comenzó muy disputado en la mitad de la cancha, aunque con el correr de los minutos Marruecos fue imponiendo su juego y empezó a generar las principales ocasiones de peligro.

El arquero neerlandés Bart Verbruggen se transformó rápidamente en figura al evitar la apertura de la cuenta con dos grandes intervenciones consecutivas ante Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi.

Mientras los africanos dominaban el balón y llegaban con claridad, el equipo dirigido por Ronald Koeman no encontraba respuestas ofensivas. Cody Gakpo y Crysencio Summerville estuvieron lejos del nivel mostrado durante la fase de grupos y apenas inquietaron al arquero Bono con un remate de distancia de Micky van de Ven antes del descanso.

La segunda parte mantuvo el mismo desarrollo. Marruecos continuó presionando alto, monopolizando la posesión y generando las mejores oportunidades. Hakimi incluso estrelló un remate en el travesaño y Verbruggen volvió a salvar a Países Bajos tras un peligroso córner.

Cuando parecía que el gol africano era cuestión de tiempo, fue Países Bajos el que golpeó primero. A los 72 minutos, Crysencio Summerville alcanzó a asistir a Cody Gakpo, quien definió con potencia para decretar el inesperado 1-0.

La celebración estuvo marcada por la emoción del delantero neerlandés, quien dedicó el tanto a su hijo fallecido hace pocos días durante el quinto mes de gestación, recibiendo el abrazo de todos sus compañeros.

Lejos de derrumbarse, Marruecos mantuvo su propuesta ofensiva y encontró el premio en el tiempo agregado. A los 90+1 minutos, el defensor Issa Diop apareció como centrodelantero para conectar de cabeza un envío de Chemsdine Taibi y establecer el 1-1, resultado que llevó el partido al alargue.

Durante la prórroga, los africanos siguieron siendo más peligrosos. A los 96 minutos, Verbruggen protagonizó otra espectacular intervención para impedir el gol de Soufiane Rahimi, en una de las mejores atajadas del torneo.

Sin nuevas diferencias, la clasificación se definió mediante lanzamientos penales.

En la tanda apareció la figura del arquero Bono, quien terminó inclinando la balanza a favor de Marruecos al contener el penal decisivo de Crysencio Summerville.

Para Países Bajos anotaron Teun Koopmeiners y Wout Weghorst, mientras que Justin Kluivert estrelló su remate en el palo, Quinten Timber desvió el suyo y Summerville encontró la resistencia de Bono.

Por el lado marroquí convirtieron Soufiane Rahimi, Chemsdine Taibi e Ismael Saibari, quien marcó el penal que selló la clasificación. Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi habían fallado previamente.

Con este triunfo, Marruecos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Canadá el próximo 4 de julio, en Houston, por un cupo en las semifinales.