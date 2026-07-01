DSPORTS bloqueó más de 9 mil transmisiones piratas durante la fase de grupos del Mundial

DSPORTS informó que bloqueó un total de 9.325 retransmisiones ilegales y ofertas de contenido pirata durante la fase de grupos del Mundial 2026, en el marco de un operativo destinado a proteger los derechos de propiedad intelectual y la transmisión oficial del torneo.

La cifra corresponde a los 72 partidos disputados durante la primera ronda de la Copa del Mundo y fue alcanzada mediante un trabajo coordinado entre los equipos de la señal deportiva, la FIFA, la Alianza contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y las empresas especializadas Smart Protection, Athletia y Friend MTS, además de otros actores del sector.

Según informó DSPORTS a través de un comunicado, el despliegue contempló una vigilancia permanente sobre distintos ecosistemas digitales con el objetivo de detectar y neutralizar retransmisiones ilegales en tiempo real, además de reducir los riesgos asociados al consumo de contenido pirata, como el robo de datos personales y el fraude financiero.

Del total de intervenciones, Google concentró la mayor cantidad de acciones, con 2.886 enlaces eliminados de sus resultados de búsqueda. A ello se sumaron 2.728 bloqueos en sitios web de streaming que retransmitían ilegalmente los partidos del Mundial.

Las acciones también alcanzaron a diversas redes sociales y plataformas digitales. Entre ellas se encuentran TikTok, Kick, Facebook, Twitch e Instagram, además de Telegram, X, Discord, Blogger y YouTube, donde se detectaron retransmisiones o promociones de acceso ilegal al contenido.

Paralelamente, DSPORTS informó que se impulsaron acciones legales y técnicas en Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay, consistentes en bloqueos de dominios e investigaciones judiciales orientadas a identificar, detener y sancionar a los responsables de la piratería audiovisual.

La compañía sostuvo que estas medidas forman parte de su estrategia permanente para proteger la transmisión oficial de los eventos deportivos y resguardar los derechos de propiedad intelectual asociados a sus contenidos.