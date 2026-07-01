Gobierno culpa a administración Boric para defender amenaza de recesión: recibió país “estancado”

El Gobierno salió este miércoles a enfrentar las críticas por el deterioro de la actividad económica, luego de que el Banco Central informara una nueva caída del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), en un escenario donde comienzan a surgir advertencias sobre una eventual recesión técnica.

A través del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, el Ejecutivo atribuyó el escenario a la situación heredada de la administración anterior y defendió las medidas impulsadas por el Gobierno para revertir la desaceleración.

El Banco Central informó que el Imacec de mayo disminuyó 0,9% en comparación con igual mes del año anterior. Con ello, la economía chilena acumuló cinco meses consecutivos de retrocesos en la actividad, mientras que la serie desestacionalizada también volvió a caer respecto del mes previo.

Al mismo tiempo, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostraron que la tasa de desocupación llegó a 9,4% durante el trimestre marzo-mayo, mientras que el Índice de Producción Industrial registró una baja interanual de 7,5% en mayo, su mayor descenso en casi una década.

Frente a este panorama, Mas afirmó que las cifras “confirman lo que ya dijimos: recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado”.

El secretario de Estado sostuvo que la actual administración heredó un escenario complejo y defendió la necesidad de impulsar la agenda económica del Ejecutivo para revertir la situación.

En esa línea, aseguró que la megarreforma económica y social constituye la principal herramienta para recuperar el crecimiento. “La megarreforma establece las bases para que Chile vuelva a progresar”, afirmó.

El ministro agregó que el país no puede seguir postergando medidas para recuperar la actividad económica y mejorar el mercado laboral. “Quiero ser claro: el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a acelerar la discusión de las iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno. “No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas”, concluyó.

El IMACEC de mayo 2026 confirma el complejo escenario económico que recibió el Gobierno del @PresidenteKast. Por eso estamos trabajando para reactivar la economía, desatar la inversión y generar empleo, impulsando las reformas necesarias para que nuestro país vuelva a ponerse en… pic.twitter.com/0NbjFSqdI6 — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) July 1, 2026