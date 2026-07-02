Pronóstico y apuestas Brasil vs. Noruega: Cuánto Paga el Partido por Octavos de Final del Mundial

Brasil y Noruega se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en un partido de pronóstico reservado.

Revisemos las estadísticas recientes de ambos equipos, las alineaciones probables y las opciones de apuestas para este encuentro eliminatorio, con un análisis directo de las cuotas y probabilidades para cada equipo, según datos del sitio especializado Apuesta Legal Chile.





¿Cuánto Paga el Partido Brasil vs Noruega?

La victoria de Brasil paga una cuota de 1.85 en la mayoría de las casas de apuestas, lo que lo ubica como el equipo con mayor probabilidad de avanzar. Su defensa ha permitido solo 0.5 goles por encuentro en lo que va del torneo.

Por su parte, Noruega tiene un promedio de 2.0 goles en contra por partido, lo que influye en las cuotas a favor del equipo sudamericano.

En el mercado de goles, la opción de Más de 2.5 goles presenta una cuota de 1.75. Noruega promedia 3.0 goles a favor cuando juega fuera de casa, y Brasil aporta un promedio de 2.3 goles por partido.

Para la opción de Ambos Equipos Anotan (Sí), la cuota se sitúa en 1.62. Noruega ha anotado en sus últimos cinco partidos, mientras que Brasil también ha marcado de forma constante en sus encuentros recientes.

Pronóstico Brasil vs Noruega

El pronóstico indica una ventaja para Brasil, respaldada por su experiencia en fases eliminatorias y el equilibrio de su plantel. La defensa brasileña, que permite solo 0.5 goles por partido, será el principal factor para contener a la ofensiva noruega.

Se espera un partido donde ambos equipos logren anotar (debido a la cuota de 1.62 en ese mercado y los promedios ofensivos de 2.5 de Noruega y 2.3 de Brasil).

Sin embargo, la organización táctica dispuesta por Carlo Ancelotti le da la ventaja a Brasil para asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

¿Cómo Llegan Brasil y Noruega?

Brasil llega con un registro de 4 victorias y 1 empate en sus últimos cinco compromisos. En la fase de grupos, el equipo mostró solidez defensiva al recibir un total de 2 goles y mantener su arco en cero en dos ocasiones.

El plantel utiliza un esquema 4-3-3 que prioriza el control del balón y la velocidad por las bandas.

Noruega registra 3 triunfos en sus últimos cuatro encuentros. Su ofensiva promedia 2.5 goles por partido, destacando Erling Haaland con 5 tantos.

Sin embargo, en defensa han concedido 8 goles en sus presentaciones recientes, evidenciando dificultades para mantener su portería en cero.

Claves Tácticas y Jugadores a Seguir

El desarrollo del partido dependerá de factores específicos en el mediocampo y las áreas:

Control del mediocampo: Brasil anota el 44.44% de sus goles en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Para evitar que la creatividad de Martin Ødegaard genere oportunidades, Brasil utilizará la presión de Casemiro y Bruno Guimarães.

Brasil anota el 44.44% de sus goles en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Para evitar que la creatividad de Martin Ødegaard genere oportunidades, Brasil utilizará la presión de Casemiro y Bruno Guimarães. Juego aéreo: Erling Haaland registra 5 goles en 3 apariciones. La defensa brasileña, con Marquinhos y Gabriel Magalhães, deberá anticipar los balones parados y los centros para evitar remates dentro del área chica.

Jugadores principales:

Vinícius Júnior (Brasil): Registra 4 goles y 1 asistencia en 4 partidos. Su desborde por la banda izquierda obliga al rival a duplicar marcas, generando espacios para sus compañeros.

Registra 4 goles y 1 asistencia en 4 partidos. Su desborde por la banda izquierda obliga al rival a duplicar marcas, generando espacios para sus compañeros. Erling Haaland (Noruega): Es el principal rematador de su selección con 5 goles. Promedia más de un gol por partido en este ciclo.

Es el principal rematador de su selección con 5 goles. Promedia más de un gol por partido en este ciclo. Martin Ødegaard (Noruega): Conecta la defensa con el ataque. Su precisión en pases largos es la principal herramienta de Noruega para intentar superar la estructura defensiva de Brasil.

¿A qué Hora Juegan Brasil vs Noruega?

El partido está programado para el domingo, 5 de julio de 2026 a las 16:00 horas de Chile. Los horarios por país son:

Brasil, Argentina y Uruguay: 17:00

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 16:00

Ecuador, Perú y Colombia: 15:00

México (CDMX): 14:00

¿Dónde ver el Partido de Brasil vs Noruega?

La transmisión en vivo estará disponible por DirecTV Sports para Latinoamérica. En Chile, se podrá seguir por señal abierta a través de Chilevisión y Canal 13.

Para seguir todas las alternativas de este partido en directo, te recomendamos revisar la guía actualizada de dónde ver fútbol en vivo de Apuesta Legal Chile.

Brasil vs Noruega: Posibles Alineaciones

Brasil sigue con un Neymar da Silva en duda y Raphinha Dias no está en su mejor nivel por problemas musculares. Rayan Vitor ocupará una posición en el ataque. Por su parte, Noruega, dirigida por Stale Solbakken, no reporta bajas médicas.

Posible 11 titular de Brasil (4-3-3): Alisson Becker; Danilo da Silva, Marquinhos Correa, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan Vitor, Matheus Cunha, Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Posible 11 titular de Noruega (4-3-3): Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.