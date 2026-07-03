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Qué ver en el Mundial este viernes 3: juega Argentina y Colombia por el paso a octavos DEPORTES Archivo

Qué ver en el Mundial este viernes 3: juega Argentina y Colombia por el paso a octavos

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Por : El Mostrador Deportes
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La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa este viernes con tres partidos. Argentina enfrentará a Cabo Verde y Colombia se medirá con Ghana, mientras Australia abrirá la jornada frente a Egipto.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Este viernes 3 de julio se disputarán los últimos tres partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Australia enfrentará a Egipto, Argentina jugará ante Cabo Verde y Colombia cerrará la jornada contra Ghana, con los últimos boletos disponibles para los octavos de final.
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El Mundial 2026 entra en la recta final de los dieciseisavos de final este viernes 3 de julio, con una programación de tres partidos que definirán a los últimos clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo.

La jornada comenzará a las 14:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, donde Australia enfrentará a Egipto. El encuentro será transmitido por D Sports en televisión por cable o satélite y por la plataforma DGO y Paramount+.

Más tarde, desde las 18:00 horas, será el turno de Argentina, que buscará avanzar de ronda frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. El compromiso será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports y las plataformas DGO, Disney+ y Paramount+.

La jornada concluirá a las 21:30 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Colombia se enfrentará a Ghana por el último cupo disponible para los cuartos de final. El partido será transmitido por ADN Deportes, Chilevisión, D Sports, DGO y Paramount+.

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