Qué ver en el Mundial este viernes 3: juega Argentina y Colombia por el paso a octavos
La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa este viernes con tres partidos. Argentina enfrentará a Cabo Verde y Colombia se medirá con Ghana, mientras Australia abrirá la jornada frente a Egipto.
El Mundial 2026 entra en la recta final de los dieciseisavos de final este viernes 3 de julio, con una programación de tres partidos que definirán a los últimos clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo.
La jornada comenzará a las 14:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, donde Australia enfrentará a Egipto. El encuentro será transmitido por D Sports en televisión por cable o satélite y por la plataforma DGO y Paramount+.
Más tarde, desde las 18:00 horas, será el turno de Argentina, que buscará avanzar de ronda frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. El compromiso será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports y las plataformas DGO, Disney+ y Paramount+.
La jornada concluirá a las 21:30 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Colombia se enfrentará a Ghana por el último cupo disponible para los cuartos de final. El partido será transmitido por ADN Deportes, Chilevisión, D Sports, DGO y Paramount+.
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