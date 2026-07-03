Alvarado califica como un “error” ilegalidad de Steinert: “Todos podemos cometer alguno”

El biministro Claudio Alvarado se refirió este viernes al dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre una causa penal en desarrollo.

La resolución del organismo fiscalizador estableció que la información requerida no era necesaria para las funciones de planificación del Ministerio de Seguridad y advirtió que dicha actuación podía afectar una investigación penal en curso, vulnerando el deber de abstención establecido por la legislación.

Consultado por el pronunciamiento, Alvarado aseguró que el Ejecutivo acata la decisión del ente contralor. “Es un fallo de la Contraloría que nosotros respetamos, que reprocha una decisión que se tomó en su minuto por parte de la exministra y que nosotros la tomamos como referencia para que hacia adelante tener un actuar más cuidadoso en esta materia”, afirmó.

El secretario de Estado descartó que lo ocurrido corresponda a un error político y sostuvo que el cuestionamiento apunta específicamente al ámbito legal. “Yo creo que aquí lo que se transgredió, de acuerdo a este deber de abstención, es que se hizo una consulta respecto a personas que estaban llevando una causa que estaba en desarrollo, que estaba en investigación y que le corresponde al Ministerio Público”, explicó.

Alvarado también defendió la gestión de la exministra y relativizó el episodio, señalando que este tipo de situaciones pueden producirse en el ejercicio de funciones públicas.

“Nosotros somos agradecidos y reconocemos el aporte de la exministra Steinert en su paso por el gobierno y, en el ejercicio de un cargo público, todos los ministros de pronto podemos cometer algún tipo de error. Y en ese sentido, la Contraloría aquí manifestó públicamente que había una falta al deber de abstención, que suele ocurrir en muchas oportunidades en diferentes instancias”, concluyó.