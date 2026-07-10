Dos vuelos de SKY aterrizan de forma preventiva en Mendoza por severa formación de hielo

Dos vuelos de SKY Airline que habían despegado durante la madrugada de este viernes desde Santiago con destino a Brasil debieron desviar su ruta y aterrizar de manera preventiva en el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza, Argentina, debido a condiciones severas de formación de hielo durante el cruce de la cordillera.

El primero corresponde al vuelo H2 600, un Airbus A320 que despegó a las 05:45 horas desde el Aeropuerto de Santiago con destino a São Paulo. La aeronave tenía previsto arribar a las 10:05 horas, pero fue desviada a Mendoza para someterse a una revisión técnica.

Según confirmó el jefe de Operaciones del aeropuerto El Plumerillo, Alejandro Barrionuevo, el comandante decidió aterrizar de forma preventiva luego de detectar presencia de hielo en uno de los motores, con el fin de realizar una inspección de la aeronave.

Posteriormente, un segundo vuelo de SKY que cubría la ruta entre Santiago y Río de Janeiro también debió aterrizar en Mendoza por la misma situación.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, ambas aeronaves transportaban cerca de 180 pasajeros cada una y no se reportaron personas lesionadas.

Barrionuevo explicó que las revisiones fueron solicitadas por los respectivos capitanes como medida preventiva y que los pasajeros permanecían en el terminal aéreo mendocino mientras se evaluaba la continuidad de los vuelos.

Más tarde, SKY Airline confirmó ambos procedimientos mediante un comunicado. “SKY Airline informa que, debido a condiciones meteorológicas adversas, nuestros vuelos H2 620, con destino a Río de Janeiro, y H2 600, con destino a São Paulo, aterrizaron de manera preventiva en el aeropuerto de Mendoza”, señaló la compañía.

La aerolínea agregó que “la decisión fue adoptada conforme a nuestros protocolos operacionales, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, luego de que se registraran condiciones de formación de hielo durante el cruce de la cordillera”.

Asimismo, la empresa indicó que ambas aeronaves aterrizaron sin inconvenientes en Mendoza y que se encuentran “gestionando alternativas para los pasajeros” afectados por el desvío.