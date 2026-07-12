Argentina derrota a Suiza 3-1 en el alargue y jugará contra Inglaterra en semifinales del Mundial

Un tanto de Julián Álvarez en el minuto 112 y otro de Lautaro Martínez en el 120+1 le dieron el sábado a Argentina el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en el partido de cuartos de final que se jugó en Kansas City.

Los argentinos se habían ido en ventaja con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, pero los suizos llegaron a la paridad parcial con gol de Dan Ndoye en el 67.

Subió líneas Suiza tras el descanso, jugó cada vez más cerca del área argentina y cada vez tuvo que intervenir más ‘el Dibu’, hasta que una internada de Dan Ndoye por la izquierda, con pared incluida con Ricardo Rodríguez, la culminó con un tiro cruzado para empatar el partido (m.66).

Apareció el mejor Julián Álvarez, el delantero que desea el Barcelona y por el que el Real Madrid ofrecía 150 millones de euros, para con un gol marca de la casa, desde fuera del área y con rosca, encarrilar una victoria que sentenció Lautaro en el 120+1 y que envía a los campeones del mundo a jugar una ‘semifinal caliente’ contra Inglaterra.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán contra la selección inglesa el próximo miércoles en Atlanta.

Ficha técnica de Argentina vs. Suiza

3 . Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, m.85), Cuti Romero (Nicolás Otamendi, m.106), Lisandro Martínez, Nicolás Tiaglafico (Nico González, m.78); Leandro Paredes (José Manuel López, m.110), Rodrigo de Paul (Lautaro Martínez, m.85), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández (Thiago Almada, m.92); Lionel Messi y Julián Álvarez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

1 . Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria (Ardam Jashari, m.97), Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez (Comert, m.96); Remo Freuler (Ruben Vargas, m.115), Granit Xhaka; Fabian Rieder (Muheim, m.88), Djibrill Sow (Widmer, m.87), Dan Ndoye (Zeki Amdouni, m.87); Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin.

Goles: 1-0: m.9: Mac Allister. 1-1 m.66: Ndoye. 2-1.m.112: Julián Álvarez. 3-1. M.122: Lautaro Martínez.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Expulsó al suizo Embolo por doble amonestación (ms.44 y 72). La segunda a instancias del VAR después de que hubiese amonestado al argentino Paredes y le avisasen de que, en realidad, era amarilla para el delantero suizo por fingir. Amonestó a los argentinos Thiago Almada, Lautaro Martínez y José Manuel López.

Incidencias: El partido de los cuartos de final del Mundial 2026 fue disputado en el estadio Arrowhead de Kansas City ante 69.045 espectadores. Se guardó un minuto de silencio, que no fue respetado por algunos ‘bombos’ argentinos, por el fallecimiento de Jayden Adams, de 25 años, que disputó con Sudáfrica los tres partidos de la primera fase. Argentina lució brazaletes negros en memoria del exinternacional Antonio Rattin, que falleció elsábado a los 89 años.